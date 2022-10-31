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MLB／裁判界的完全比賽！ 世界大賽第2戰他129球全判對

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
世界大賽G2的主審霍伯格（Pat Hoberg）全場129球全都判對。 法新社
世界大賽G2的主審霍伯格（Pat Hoberg）全場129球全都判對。 法新社

裁判界的完全比賽，在世界大賽第2戰出現，主審霍伯格（Pat Hoberg）昨天（30日）面對129顆好壞球判決全數判對，引起球迷驚呼：「他是在萬聖節扮演機器人主審嗎？」

霍伯格原本就以精準的好球帶聞名，今年4月18日洛磯以4：1擊敗費城人隊之戰，霍伯格將全場第1球判為壞球，但這球其實有進入9號位邊緣，錯失這一個好球判決後，他在接下來122球全數判斷，近乎完美的表現，當時就曾吸引媒體報導。

擔綱世界大賽主審，霍伯格在系列賽前曾接受媒體訪問，他表示，「做出好壞球判決是一回事，我必須上場好好表現，盡我最大的能力，希望可以順利完成整個系列賽。」

霍伯格在首戰為預備主審，第2戰擔任主審，這是他首度在世界大賽擔任本壘判官，他的完美表現昨晚並未吸引太多關注，但100%準確率的數據出爐後，在推特上發酵。

129顆好壞球判決，霍伯格無一miss，包括89顆壞球、40顆好球全數判對。

根據統計，一位主審平均一場比賽會判錯9球，霍伯格的完美表現獲得大讚，球迷說：「霍伯格已在來年MLB總部預約一席，負責透過實境模擬判決每場比賽。」「機器人主審理論上聽起來不錯，但何不考慮複製霍伯格？」

太空人電台播報員佛德（Robert Ford）也留言讚賞，「霍伯格一直都是最會判好壞球的裁判之一，昨天是他第一次在世界大賽擔任裁判，我知道他會有一場好比賽，數據也證明了這點。」

世界大賽 費城人 太空人

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