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MLB／比去年多三倍！大谷翔平代言合約大賺6.42億元
日籍二刀流球星大谷翔平不止場上嚇嚇叫，場外也是賺飽飽，美國體育娛樂贊助商聯合研究公司《Sponsor United》日前公佈2022年大聯盟營銷報告，內容指出大谷翔平今年總共收穫17份代言，打破去年「法官」賈吉（Aaron Judge）13份的紀錄，創下大聯盟紀錄。
美國商業雜誌《富比士》則推估大谷翔平今年在場外的代言、贊助總值約2000萬美元（約台幣6.42億），相較去年的600萬美元（約台幣1.92億），增加至少3倍。
此外，大谷也陸續登上了美國知名雜誌封面，如《GQ》、《TIME》、《運動畫刊》，及成為遊戲《MLB The Show》的封面。他的名氣也帶動了日本企業的關注，目前天使主場有多達22家日本企業贊助，甚至在其他隊主場也可以看到11家日本企業投放廣告。
相較前兩年受疫情影響，大聯盟本季「回春」，廣告合約比去年增長了8%，平均下來每支球隊有108份合約，共有3,350家公司贊助，比起美國其他職業運動聯盟如NBA、NFL、NHL 和MLS都還要來得多。
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