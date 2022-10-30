快訊

月底又吃土了嗎？ 三特徵看出「會不會存錢」的人差異在哪

「這種悲劇不應該發生！」 尹錫悅：將徹查原因、防止意外再發生

韓國梨泰院踩踏事故傷亡破百 台灣在這一年實施「管制新招」防意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
太空人隊先發投手瓦德茲（Framber Valdez）今天對費城人繳出6.1局失1分好投，幫助球隊拿下世界大賽G2勝利。 美聯社
太空人隊先發投手瓦德茲（Framber Valdez）今天對費城人繳出6.1局失1分好投，幫助球隊拿下世界大賽G2勝利。 美聯社

費城人隊沒能再次上演逆轉秀，太空人隊今天再次攻下5分，加上先發投手瓦德茲（Framber Valdez）6.1局失1分好投，以5：2在世界大賽第二戰拿下勝利，將戰績扳平為1勝1敗。

1局下太空人隊就靠著亞土維（Jose Altuve）、潘尼亞（Jeremy Pena）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）連續3支二壘安打，攻下2分，2出局後費城人游擊手索沙（Edmundo Sosa）的傳球失誤多送1分。

5局下布萊格曼（Alex Bregman）在2出局後的一發2分砲，再次將比數拉開到5：0，也是他個人今年在季後賽的第三轟。

跟昨天不同的是，太空人隊先發投手沒有再讓領先歸零，瓦德茲前6局僅被敲出3支零星安打，7局上續投被敲出二壘安打後，讓波姆（Alec Bohm）敲出滾地球出局，但跑者也上三壘，此時才被換下場休息。

費城人隊後續靠高飛犧牲打破蛋，不過瓦德茲以104球投完6.1局，被敲4支安打僅失1分，另有9次三振、3次四壞保送；去年瓦德茲在世界大賽的兩場先發僅投4.2局、丟掉10分，今年表現判若兩人。

費城人隊史瓦伯（Kyle Schwarber）8局上眼見轟出一發超遠右外野2分砲，裁判第一時間也以為在界內，後來才改判界外；費城人隊直到9局上才靠失誤再得1分，但仍無力逆轉。

費城人隊讓王牌投手惠勒（Zack Wheeler）多休1天的策略沒有奏效，總計投5局被敲6支安打，丟掉5分，今年季後賽前4場先發他都能至少投滿6局、防禦率僅1.78，今天賽後防禦率上升到2.67。

費城人 太空人 世界大賽

延伸閱讀

2022 MLB世界大賽賽程與比分 G2太空人瓦德茲優質先發助隊扳平費城人

MLB／5分逆轉秀！瑞爾穆托超前轟 費城人世界大賽搶首勝

MLB／太空人4連勝橫掃洋基 6年內4次打進世界大賽

MLB／洋基又挨13K連輸2場 布總怪「開屋頂害了我們」

相關新聞

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

費城人隊沒能再次上演逆轉秀，太空人隊今天再次攻下5分，加上先發投手瓦德茲（Framber Valdez）6.1局失1分好...

MLB／太空人馬多納度被抓到用違規球棒 竟是來自普荷斯

世界大賽第二戰，太空人隊捕手馬多納度（Martin Maldonado）換了一根球棒上陣，第一戰他用的球棒被大聯盟發現是...

2022 MLB世界大賽賽程與比分 G2太空人瓦德茲優質先發助隊扳平費城人

2022世界大賽，國聯由費城人，美聯則是太空人兩隊進行7戰4勝對決。

MLB／克服5分落後 費城人拔頭籌

費城人隊捕手瑞爾穆托一支追平安加上一發延長賽的超前轟，幫助球隊從5分落後，到最終在延長賽以6：5逆轉擊敗太空人隊，在世界...

MLB／5分逆轉秀！瑞爾穆托超前轟 費城人世界大賽搶首勝

世界大賽第一戰就打得難分難捨，太空人隊靠著塔克（Kyle Tucker）雙響砲一度取得5分領先，但費城人隊硬是從韋蘭德（...

MLB／世界大賽兩隊未見非裔美籍球員 1950年來首次

MLB世界大賽將於台灣時間明天早上登場，由太空人對陣費城人，但太空人外野手布蘭特利日前因為肩傷手術提前報銷，創下1950...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。