快訊

月底又吃土了嗎？ 三特徵看出「會不會存錢」的人差異在哪

「這種悲劇不應該發生！」 尹錫悅：將徹查原因、防止意外再發生

韓國梨泰院踩踏事故傷亡破百 台灣在這一年實施「管制新招」防意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／太空人馬多納度被抓到用違規球棒 竟是來自普荷斯

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
太空人隊捕手馬多納度（Martin Maldonado，圖右）世界大賽第一戰用的球棒被大聯盟發現是違規球棒。 歐新社
太空人隊捕手馬多納度（Martin Maldonado，圖右）世界大賽第一戰用的球棒被大聯盟發現是違規球棒。 歐新社

世界大賽第二戰，太空人隊捕手馬多納度（Martin Maldonado）換了一根球棒上陣，第一戰他用的球棒被大聯盟發現是違規球棒，理由有些陰錯陽差。

轉播單位FOX指出，馬多納度今天採用不同球棒，而昨天的違規球棒，是跟普荷斯（Albert Pujols）所使用的相同型號，原因是馬多納度認為跟自己原本的球棒大小、重量相似，只有稍微大了一些，也是跟普荷斯致敬的方式。

然而2010年大聯盟曾經修改球棒規定，因此普荷斯這款球棒已經不再合法，不過在2010年以前就在使用此球棒的球員不受限制，然而馬多納度是2011年才開啟大聯盟生涯，因此普荷斯可以用，但馬多納度不能用。

ESPN記者歐尼（Buster Olney）則透露，馬多納度是在世界大賽開打前聯繫普荷斯，希望普荷斯可以寄一些球棒給他，而普荷斯也大方寄了6支球棒過去，馬多納度認為普荷斯擁有的球棒具有最高品質。

普荷斯 大聯盟 世界大賽

延伸閱讀

MLB／費城人淘汰紅雀 普荷斯、莫里納生涯終戰敲安收尾

MLB／普荷斯再敲第703轟 2216打點超越魯斯獨居史上第二

MLB／普荷斯703轟出爐 紅雀9局連4保送葬送勝利超傻眼

MLB／主場最終例行賽 普荷斯702轟道別、3老並肩退場

相關新聞

MLB／太空人馬多納度被抓到用違規球棒 竟是來自普荷斯

世界大賽第二戰，太空人隊捕手馬多納度（Martin Maldonado）換了一根球棒上陣，第一戰他用的球棒被大聯盟發現是...

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平

費城人隊沒能再次上演逆轉秀，太空人隊今天再次攻下5分，加上先發投手瓦德茲（Framber Valdez）6.1局失1分好...

2022 MLB世界大賽賽程與比分 G2太空人瓦德茲優質先發助隊扳平費城人

2022世界大賽，國聯由費城人，美聯則是太空人兩隊進行7戰4勝對決。

MLB／克服5分落後 費城人拔頭籌

費城人隊捕手瑞爾穆托一支追平安加上一發延長賽的超前轟，幫助球隊從5分落後，到最終在延長賽以6：5逆轉擊敗太空人隊，在世界...

MLB／5分逆轉秀！瑞爾穆托超前轟 費城人世界大賽搶首勝

世界大賽第一戰就打得難分難捨，太空人隊靠著塔克（Kyle Tucker）雙響砲一度取得5分領先，但費城人隊硬是從韋蘭德（...

MLB／世界大賽兩隊未見非裔美籍球員 1950年來首次

MLB世界大賽將於台灣時間明天早上登場，由太空人對陣費城人，但太空人外野手布蘭特利日前因為肩傷手術提前報銷，創下1950...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。