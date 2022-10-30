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MLB／太空人馬多納度被抓到用違規球棒 竟是來自普荷斯
世界大賽第二戰，太空人隊捕手馬多納度（Martin Maldonado）換了一根球棒上陣，第一戰他用的球棒被大聯盟發現是違規球棒，理由有些陰錯陽差。
轉播單位FOX指出，馬多納度今天採用不同球棒，而昨天的違規球棒，是跟普荷斯（Albert Pujols）所使用的相同型號，原因是馬多納度認為跟自己原本的球棒大小、重量相似，只有稍微大了一些，也是跟普荷斯致敬的方式。
然而2010年大聯盟曾經修改球棒規定，因此普荷斯這款球棒已經不再合法，不過在2010年以前就在使用此球棒的球員不受限制，然而馬多納度是2011年才開啟大聯盟生涯，因此普荷斯可以用，但馬多納度不能用。
ESPN記者歐尼（Buster Olney）則透露，馬多納度是在世界大賽開打前聯繫普荷斯，希望普荷斯可以寄一些球棒給他，而普荷斯也大方寄了6支球棒過去，馬多納度認為普荷斯擁有的球棒具有最高品質。
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