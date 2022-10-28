MLB／沒說要炒了布恩 李維拉澄清：發言遭曲解

一句「如果我是老闆就不會留下布恩」，洋基隊傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）的話，在昨天掀起外界熱議，他今天接受美聯社訪問澄清他的話遭到曲解，自己並非指涉布恩。

李維拉這段發言原為西文受訪，經由SNY翻譯後報導發燒；李維拉今天解釋自己想表達的意思，「我是說，像洋基這樣的球隊，總是被預期要贏，當賽季以這樣收尾時，總教練總是要負責的那個人。」

他進一步表示，「總教練不打擊、不投球，也不跑壘，總教練做的是確保所有選手做好準備上場，但當結果不好時，從來不是炒了整支球隊，而是炒了總教練。」

李維拉表示，自己說的是一個通用的概念，並非指涉布恩，「顯然地，他們曲解了我的意思。」李維拉無奈反問：「我才不需要換總教練，我算老幾？」

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