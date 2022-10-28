MLB／費城人闖世界大賽有天助？2改變讓他們得利

費城人隊以國聯東區第3、最後一隊晉級的身分，吊車尾搭上季後賽列車，如今將在世界大賽爭冠，回頭來看，今年兩項規則改變救了他們。

今年球季因勞資爭議導致延後開打，最終在新版勞資協議中談定的多項變革，包括季後賽擴編12隊、全面啟用指定打擊，而費城人正是今年的國聯第6種子，也是第12支取得季後賽門票的球隊。

費城人棒球事務部門總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示，這兩項正是自己最樂見的規則修改。進一步被追問是在得利前後有這樣的想法？他表示，「我一直都是DH制的擁護者，我不認為兩聯盟有不一樣的規定是好事，這是我多年前的看法，但最終改變的原因是避免投手在揮棒、跑壘時受傷。」他也贊成季後賽擴編，「那對棒球比賽是好事。」

此外，當家球星哈波（Bryce Harper）在4月就診斷出右肘韌帶撕裂傷，受益於還有DH可打，不至於本季報銷，最終整季共在DH出賽90場，為球隊貢獻關鍵戰力。

霍金斯（Rhys Hoskins）坦言，如果沒有這兩項規定改變，現在的局面可能完全不一樣，「DH制對我們有即刻影響，這讓我們還能將MVP留在打線中。」

哈波在今年季後賽11場出賽，累積43打數敲出18安打，打擊率4成19，包括5支全壘打、6支二壘打、11分打點，獲選國聯冠軍賽MVP，絕對是費城人可以挺進世界大賽的最大功臣。

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