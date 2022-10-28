MLB／跨越3世代扛世界大賽先發 韋蘭德：秘訣是睡覺

太空人隊正式亮牌世界大賽第一戰先發投手，毫無意外就是39歲老將韋蘭德（Justin Verlander），這將是他生涯第5年、第7場在世界大賽的先發，年份包括2006、2012、2017、2019及2022年，跨越3個世代於世界大賽先發，他成為史上第二人。

今年世界大賽由費城人、太空人交鋒，費城人早已公布首戰交給諾拉（Aaron Nola），太空人則被預料推出韋蘭德，但直到今天才正式公布，至於之後的輪值安排，總教練貝克（Dusty Baker）說等首戰後再透露。

韋蘭德生涯共在世界大賽出賽7場皆為先發，合計拿下0勝6敗、防禦率5.68，而他的所屬球隊則是取得1勝6敗，其實是個在世界大賽不太吉利的男人。

韋蘭德表示，自己在世界大賽的首勝，以及貝克的生涯首冠，「若能在生涯成就中解鎖這項，對我們都會是很棒的事情。」但他強調，個人勝場一直都不是自己的目標，「我當然希望可以拿到勝投，但這不是我的目標，我的目標是讓我的球隊有最大的機會可以贏球。」

明天一戰，將是韋蘭德生涯第12次在季後系列賽扛首戰，追平萊斯特（Jon Lester）並列史上第一；跨越3個世代是世界大賽先發，則是史上第二人，前一人為克萊門斯（Roger Clemens），被問到越老越帶勁的秘訣，韋蘭德笑說：「我沒騙人，最棒、最天然的方法就是睡覺。」

商品推薦