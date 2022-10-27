MLB／美聯MVP民意調查 大谷翔平獲70%支持大勝賈吉

大聯盟賽季即將結束，洋基遭到淘汰後獎項之爭再度引發討論，美國媒體《Codify》在推特上舉辦賈吉（Aaron Judge）與大谷翔平的美聯MVP投票，結果大谷翔平獲得70%；賈吉只有30%。

《Codify》昨日在推特發布美聯MVP的投票貼文，選項只有賈吉和大谷，吸引超過將近1萬名網友投票，結果大谷翔平竟然獲得70%的得票率，賈吉只有30%。

賈吉季後賽低迷的表現，可能影響球迷的印象分數，不過MVP票選只看例行賽的表現。對此貼文下就有網友表示，「賈吉會贏下MVP，季後賽不算數」；也有球迷表示，「如果大谷在洋基，不會被太空人橫掃」。

《Codify》也發布許多大谷翔平的有利數據，像是美聯奪三振數排名第3、擊出全壘打數第4，本季超過20轟的球員中大谷的跑壘速度最快，從本壘到一壘的衝刺時間只需4.09秒。

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