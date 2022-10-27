快訊

超越藍綠？苗栗派系恩怨大過政黨 黃派分裂引爆大亂鬥

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

MLB／教士強調索托不是租借品 不確定讓小塔提斯回游擊

聯合新聞網／ 綜合報導
教士強打少年索托。 美聯社
教士強打少年索托。 美聯社

教士在國聯冠軍賽不敵費城人，結束本賽季，球隊季中從國民交易來的「強打少年」索托（Juan Soto）雖然表現不如國民隊時期威猛，但球隊總管普瑞勒（A.J. Preller）仍表示，希望用長約綁住索托。

教士被淘汰後，普瑞勒在記者會被問到球員去留時表示，「季中交易來的索托和海德（Josh Hader）不是租借品，他們未來好幾年都會待在這」；他強調「索托正在了解這座城市，他是一個有天賦且有影響力的球員，我們將繼續和他對話」。

索托並沒有評論長留教士的議題，他今年拒絕國民15年4.4億美元的續約報價，也促成他被交易至教士。雖然索托沒有續約，但最快要2024賽季結束後才能成為自由球員。明年預計仍將和馬恰多（Manny Machado）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）組成球隊鐵三角。

教士球星小塔提斯。 美聯社
教士球星小塔提斯。 美聯社

至於小塔提斯去年與教士簽下14年3.4億美元的合約，今年卻因為受傷和驗出禁藥被禁賽80場，要到明年4月20日才能復出。談到這位球隊看板復出後的角色定位時，普瑞勒僅表示，「他會在場上。現在要做的就是讓他保持健康。」

在小塔提斯缺席的這年，教士由韓籍內野手金河成扛下球隊游擊手重任， 他今年繳出11轟、打擊三圍0.251/.325/.383的成績，同時入圍國聯金手套，攻守兩端皆獲肯定，這可能是普瑞勒不願意宣告小塔提斯是否會回到游擊的原因。

金河成本季在游擊防區表現出色。 美聯社
金河成本季在游擊防區表現出色。 美聯社

事實上小塔提斯的游擊守備能力過去就備受質疑，去年也有移防外野的紀錄。不過教士總教練梅爾文（Bob Melvin）卻在受訪時透露，「小塔提斯仍在鍛鍊游擊守備，我們計劃讓他守多個位置，他告訴我，『會為球隊做任何需要他做的事情』。」

記者會

相關新聞

MLB／見洋基被橫掃想復出？傳奇球星曼尼：想回台灣打球了

日前洋基在美聯冠軍賽遭到太空人橫掃後，曾在大聯盟打出555轟、也來過中職打球的傳奇球星曼尼‧拉米瑞茲（Manny Ramirez）似乎受到激勵，近期對美媒透露，在觀看完美聯冠軍戰後又想復出了! 據大

MLB／世界大賽明開打 近8成專家看好太空人

美國職棒世界大賽明天點燃戰火，太空人隊近6年第4次爭霸，前兩戰將在主場迎戰費城人隊，39歲老將韋蘭德可望打頭陣先發，大聯...

MLB／世界大賽兩隊未見非裔美籍球員 1950年來首次

MLB世界大賽將於台灣時間明天早上登場，由太空人對陣費城人，但太空人外野手布蘭特利日前因為肩傷手術提前報銷，創下1950...

MLB／沒說要炒了布恩 李維拉澄清發言遭曲解

一句「如果我是老闆就不會留下布恩」，洋基隊傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）的話，在昨天掀起外界熱議，他今...

MLB／費城人闖世界大賽有天助？2改變讓他們得利

費城人隊以國聯東區第3、最後一隊晉級的身分，吊車尾搭上季後賽列車，如今將在世界大賽爭冠，回頭來看，今年兩項規則改變救了他...

MLB／跨越3世代扛世界大賽先發 韋蘭德：秘訣是睡覺

太空人隊正式亮牌世界大賽第一戰先發投手，毫無意外就是39歲老將韋蘭德（Justin Verlnder），這將是他生涯第5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。