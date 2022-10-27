MLB／教士強調索托不是租借品 不確定讓小塔提斯回游擊

教士在國聯冠軍賽不敵費城人，結束本賽季，球隊季中從國民交易來的「強打少年」索托（Juan Soto）雖然表現不如國民隊時期威猛，但球隊總管普瑞勒（A.J. Preller）仍表示，希望用長約綁住索托。

教士被淘汰後，普瑞勒在記者會被問到球員去留時表示，「季中交易來的索托和海德（Josh Hader）不是租借品，他們未來好幾年都會待在這」；他強調「索托正在了解這座城市，他是一個有天賦且有影響力的球員，我們將繼續和他對話」。

索托並沒有評論長留教士的議題，他今年拒絕國民15年4.4億美元的續約報價，也促成他被交易至教士。雖然索托沒有續約，但最快要2024賽季結束後才能成為自由球員。明年預計仍將和馬恰多（Manny Machado）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）組成球隊鐵三角。

教士球星小塔提斯。 美聯社

至於小塔提斯去年與教士簽下14年3.4億美元的合約，今年卻因為受傷和驗出禁藥被禁賽80場，要到明年4月20日才能復出。談到這位球隊看板復出後的角色定位時，普瑞勒僅表示，「他會在場上。現在要做的就是讓他保持健康。」

在小塔提斯缺席的這年，教士由韓籍內野手金河成扛下球隊游擊手重任， 他今年繳出11轟、打擊三圍0.251/.325/.383的成績，同時入圍國聯金手套，攻守兩端皆獲肯定，這可能是普瑞勒不願意宣告小塔提斯是否會回到游擊的原因。

金河成本季在游擊防區表現出色。 美聯社

事實上小塔提斯的游擊守備能力過去就備受質疑，去年也有移防外野的紀錄。不過教士總教練梅爾文（Bob Melvin）卻在受訪時透露，「小塔提斯仍在鍛鍊游擊守備，我們計劃讓他守多個位置，他告訴我，『會為球隊做任何需要他做的事情』。」

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