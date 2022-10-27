MLB／39歲韋蘭德狂飆球速拚冠軍 官網讚揚前所未有的事

世界大賽將在29日開打，太空人、費城人隊首次對決，大聯盟官網指出，兩屆美聯塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）的年紀是39歲250天，當他站上投手丘時，球迷將會看到一些從未在季後賽發生的事。

官網特別提到，從韋蘭德的年紀看來，將是官方從2008年啟動球速追蹤後，一再創下空前紀錄的高齡先發投手，尤其是在季後賽，今年仍有飆出97、98英里，甚至99英里速球的本事。

韋蘭德前年、去年合計只投1場比賽，今年傷癒復出恢復神勇，28場先發投出18勝4敗、防禦率1.75，不但奪下美聯雙冠王，勝率8成18也是最高，很有機會奪下生涯第3座美聯塞揚獎。

這位巨投2006年效力老虎隊時，首次季後賽經驗只有23歲，當時分區系列賽對洋基隊飆出101英里火球，相隔16年再戰，今年最快球速仍有98.5英里，美聯冠軍賽首戰讓卡本特（Matt Carpenter）站著吞K。

大聯盟史上只有16名年紀超過39歲的先發投手，能在世界大賽登板亮相，韋蘭德在季後賽平均球速95.4英里，這個數字是2008年至今，所有39歲以上的先發投手最快，2013年效力運動家隊的柯隆（Bartolo Colon）排名第2，只有91.2英里。

另外，韋蘭德K掉卡本特的球速，也是2008年至今，在所有超過35歲的投手中，季後賽三振打者最快的一球。

韋蘭德在右手肘動刀前，2019年速球平均94.6英里，今年火球威力完全不受影響，7月24日對手水隊之戰飆出 99.3英里，寫下近5季個人最快紀錄，現在將以太空人近10年最高齡球員的身分，力拚生涯第2座世界大賽冠軍。

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