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MLB／瑜亮情節！ 哈波衝往世界大賽、楚奧特卻還在等季後賽

聯合新聞網／ 綜合報導
路透
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費城人球星哈波（Bryce Harper）帶領費城人自2009後再次進軍世界大賽，並獲選國聯冠軍賽MVP，朝著捧冠目標邁進；反觀天使球星楚奧特（Mike Trout）連8年無緣季後賽，且生涯只參與過一次，美媒近期就拿兩人進行對比，直言季後賽成就就是兩人最大差異，並為連8年沒季後賽可打的楚奧特惋惜。

哈波與楚奧特兩人從青少棒時期就連結再一起，成為美媒最愛比較對象，其中哈波出道就被譽為「棒球神之子」，而登上大聯盟表現「橫空出世」的楚奧特則被聯盟力捧成看板球星，綜觀兩人目前成就，無庸置疑都具備成為名人堂球員的實力，楚奧特已獲得3次美聯MVP、2次明星賽MVP及入選10次明星賽，哈波則獲選2次國聯MVP、入選過7次明星賽。

合約方面，哈波曾於2019年與費城人隊簽下13年3.3億的巨約，合約總值寫下當時紀錄，更在今年帶領球隊進軍世界大賽後，被老闆直呼非常划算，不過沒多久就楚奧特給打破，他於同年與天使簽下10年3億6350萬美金的延長合約、成為聯盟最高薪野手。雖然楚奧特各項打擊數據都略勝哈波一籌，但生涯還未在季後賽贏球過成為硬傷，也是兩人評比最大差異。。

楚奧特自己也非常清楚，談到連年失利的窘境，他坦言自己還是會竭盡所能的留在場上，並相信高層追求冠軍的決心:「我每年都全力以赴，但總有事情會發生，我相信總管梅納西（Perry Minasian）能為球隊帶奪冠陣容，自從我們淘汰後他每天都在強調這點」。

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