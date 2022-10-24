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MLB／坦言太空人不受歡迎 麥卡勒斯呼籲球迷尊重強權

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

世界大賽對戰組合出爐，費城人隊寫下外卡傳奇，太空人隊帶著106勝晉級，展現百勝球隊的尊嚴，今天先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）說：「很多人還是不喜歡我們，會對我們發出噓聲，但有時必須尊重我們正在做的事。」

太空人在美聯冠軍賽第4戰6：5獲勝，「直落四」收拾洋基隊，完成美聯2連霸，麥卡勒斯先發5局失4分、無關勝敗，賽後有感而發。

2017年世界大賽，太空人以4勝3敗扳倒道奇隊，奪下隊史首冠，後來卻因暗號醜聞重創球團形象，成為敵隊球迷的「全民公敵」；麥卡勒斯表示，幾年前發生的事，一直被說來說去，也不必再說太多了，能做的就是全力贏球，贏得愈多愈好。

大聯盟本季4支百勝球隊，道奇、勇士、大都會隊都遭淘汰，最後只有太空人打進世界大賽，也是季後賽唯一保持不敗的球隊，對水手、洋基合計7連勝。

洋基2009年奪下隊史第27座世界大賽冠軍，接下來連續13年無望封王，今天在紐約主場嘗到4連敗、輸得灰頭土臉，總教練布恩（Aaron Boone）說：「這是糟糕的一天、糟糕的結局。」

洋基打完前6局5：4領先，7局上1出局一壘有人時，二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）傳球失誤，雙殺不成反而被攻占一、二壘，太空人連揮兩支安打，攻下兩分逆轉戰局。

「我們每次犯錯，都讓他們逮到機會。」托瑞斯表示，洋基是很棒、很特別的球隊，但這4場比賽打不好，錯失太多機會。

洋基 世界大賽 道奇

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