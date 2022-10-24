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MLB／韋蘭德29日對決費城人 世界大賽6連敗從未勝投

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
太空人塞揚強投韋蘭德。 美聯社
太空人塞揚強投韋蘭德。 美聯社

大聯盟近30年首次出現同日晉級世界大賽的球隊，太空人費城人隊都獲4天喘息機會，29日將在休士頓展開爭霸戰；太空人擁有前兩戰主場優勢，美國媒體推測，39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）扛起首戰先發的機會最高。

韋蘭德本季28場先發投出18勝4敗、防禦率1.75，不但奪下美聯雙冠王，勝率8成18也是最高，很有機會奪下生涯第3座美聯塞揚獎。

今年季後賽前兩戰，韋蘭德12日對水手隊先發4局，被揮出10支安打、失6分無關勝敗，20日對洋基隊之戰恢復水準，投6局只被揮出3支安打，失1分奪勝。

韋蘭德的季後賽之旅2006年從老虎隊展開，合計9年21個系列賽，合計出賽33場有32場先發，戰績15勝11敗、防禦率3.55。

值得一提的是，韋蘭德歷經2006、12、17、19年世界大賽，雖在2017年奪冠，但這4次爭霸經驗合計7場先發卻吞下6連敗，合計38局被揮出35支安打，包括9支全壘打，失27分有24分自責，防禦率達5.68。

美媒推測韋蘭德29日對決費城人，將是生涯第3次在世界大賽首戰登板。

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