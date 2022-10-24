MLB／貝克從44歲帶到73歲 對世界大賽冠軍「一直很餓」

太空人隊73歲資深教頭貝克（Dusty Baker）領軍3年，不但年年打進美聯冠軍賽，還完成美聯2連霸，今年不但要挑戰隊史第2座世界大賽冠軍，也要再次挑戰個人首冠。

太空人在2017年世界大賽以4勝3敗扳倒道奇隊，後來卻傳出暗號醜聞，重創球隊形象，原任總教練辛區（A.J. Hinch）下台後，貝克前年接掌兵符，率領這支被敵隊球迷一路狂罵的隊伍，在大聯盟維持尖水準。

美聯冠軍賽今天結束後，貝克給予全隊高評價，強調子弟兵努力拚了整個球季，這些人是自己帶過「最偉大的球員」。

貝克從1993年領軍巨人隊開始，歷經小熊、紅人、國民、太空人，從44歲帶到73歲，前後25個球季將是第3次進軍世界大賽。

過去球員時期，貝克1981年曾在道奇拿過世界大賽冠軍，不過領軍生涯只在2002年率領巨人奪下國聯冠軍、去年首嘗美聯封王滋味，就差最後一步還未如願。

貝克坦言對世界大賽冠軍「一直很餓」，他說：「很多人為太空人加油，也有一些人反對我們，這都無所謂，不管什麼方式都會受到激勵。」

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