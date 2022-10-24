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MLB／菜鳥潘尼亞打贏一堆老傢伙 獲選美聯冠軍賽MVP

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
生崖首度打進美聯冠軍戰的潘尼亞今天(24日)4打數2安打、3打點，為太空人跑回兩分，對洋基4場比賽打擊率3成53、有2轟、4打點表現，獲選MVP。 路透社
生崖首度打進美聯冠軍戰的潘尼亞今天(24日)4打數2安打、3打點，為太空人跑回兩分，對洋基4場比賽打擊率3成53、有2轟、4打點表現，獲選MVP。 路透社

太空人隊在美聯冠軍賽「直落四」橫掃洋基隊，近6年4次打進世界大賽，25歲菜鳥游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）今天3局上轟出3分砲，系列賽打擊率3成53，生涯首次打美聯冠軍賽就獲選MVP。

洋基打完前兩局3：0領先，讓紐約主場爆滿46545名球迷，一度以為有機會扳回一城；潘尼亞3局上面對洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes），逮中81英里偏高滑球，轟出左外野方向408呎3分砲，追成3：3平手，太空人終場6：5獲勝，6年內第3次在美聯冠軍賽淘汰洋基。

潘尼亞4打數2安打、包辦3分打點，還為太空人跑回兩分，對洋基4場比賽打擊率3成53、全壘打兩支、打點4分，接下來準備迎接生涯首次世界大賽。

潘尼亞4月8日初登大聯盟，球季賽打了136戰，繳出打擊率2成53、全壘打22支、打點63分的成績，季後賽7戰打擊率3成03、全壘打3支、打點5分。

今天賽後得知獲選美聯冠軍賽MVP，他用「超現實」形容自己的心情，強調這次經驗是從小夢想的事，現在離最終目標只有一步之遙。

費城人、太空人先後晉級世界大賽，這是1992年季後賽以來，首次同日產生兩支晉級爭霸戰的球隊；值得一提的是，大聯盟本季首次12隊晉級季後賽，費城人是史上第1支分區排名第3（87勝75敗），卻能闖進世界大賽的球隊。

世界大賽 太空人

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