MLB／達比修有季後賽連10戰挨轟 寫大聯盟史上最慘紀錄

本季一路過關斬將的教士，今天在國聯冠軍戰G5派出日籍強投達比修有先發，不過他也再度遭砲擊，寫下季後賽連10戰都被敲出全壘打的難堪紀錄。

達比修有此役扛起先發重任，用91球投6局，遭敲4支安打包含1轟，失2分皆為責失，無關勝敗。《ESPN Stats & Info》指出，他在季後賽已連續10場出賽都挨轟，為大聯盟史上最糟紀錄。

教士隊當家三壘手馬恰多（Manny Machado）今年季後賽打擊率.238、敲4發全壘打，其中有2轟是對費城人擊出的，對於無法打進世界大賽，他難掩失落：「對方狀態很好，我們也很棒，但他們表現的更好，所以他們晉級了。」隨後他也盛讚隊友本季的表現：「我們整季都表現得很好，大家克服很多事，季初沒有人看好，但現在卻在這裡，雖然球隊無緣世界大賽，但我們已經做出跌破大家眼鏡的表現了。」

商品推薦