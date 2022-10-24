MLB／賈吉16支1後告別洋基？布總：希望再看他穿條紋衫

洋基隊在美聯冠軍賽遭到4戰清盤，總教練布恩（Aaron Boone）坦言是「糟糕的結局」，主砲賈吉（Aaron Judge）在系列賽16支1後，是否已經打完了在洋基的最終戰？布恩賽後也表達對於「法官」回歸的期望。

洋基面臨退無退的局面，今天一度取得3：0領先，兩隊都曾在比賽中從落後到扳平，洋基在第6局貝德（Harrison Bader）陽春砲後一度討回領先，但7局上二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）傳球失誤，雙殺不成反被攻占一、二壘，布萊格曼（Alex Bregman）、艾瓦瑞茲的安打各掃回1分打點逆轉戰局。

洋基以5：6輸球，遭到橫掃出局，賽季以如此難堪的方式畫下句點，布恩說：「糟糕的一天，糟糕的結局。」對於與太空人的差距，他不諱言：「一點都不接近，他們徹底擊敗了我們。」

賈吉的表現飽受批評，他在例行賽炸裂美聯紀錄的62轟，砲管來到美聯冠軍賽卻結凍，4戰合計16打數只有1支一壘打，洋基的2022年賽季，也是在他擊出的內野滾地球傳一壘完成封殺後落幕。

賈吉今年季後將成為自由球員，代表今天一戰可能是他身披洋基戰袍的最終戰役。談到賈吉的未來動向，以及若未能簽下他該怎麼補強他的離去，布恩表示：「我們希望能看他長期穿著條紋衫，我現在還無法考慮替代方案。」

賈吉賽後也出面受訪，對於輸掉系列賽的原因，他直白：「他們打得比我們好，就這麼簡單。」他仍對洋基今年球季的成果表達肯定，「這樣的結局當然不好玩，但我認為我們闖到這裡、打下這樣的成績，想到這些，我想會讓此時此刻的難受感覺好過一些。」

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