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MLB／太空人4連勝淘汰洋基 6年內4次打進世界大賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
潘尼亞（Jeremy Pena）在3局上打出追平比分的3分砲。 美聯社
潘尼亞（Jeremy Pena）在3局上打出追平比分的3分砲。 美聯社

太空人隊氣勢無法擋，今天在美聯冠軍賽第4戰又以6：5擊敗洋基隊，4連勝挺進世界大賽，確定從29日起和費城人隊首次在爭霸戰交手；洋基2017、19年和今年都在美聯冠軍賽失利，6年內3次輸給太空人，連續13年無法爭取世界大賽冠軍。

大聯盟今年12隊晉級季後賽，太空人是唯一保持不敗的球隊，從12日分區系列賽首戰擊敗水手隊開始，打到目前7連勝，連續兩個系列賽都把對手清盤，完成美聯2連霸。

太空人2017年奪下隊史首座世界大賽冠軍，最近6個球季獲得4座美聯冠軍，加上2005年國聯封王，這是隊史第5座聯盟冠軍。

洋基今天在紐約主場沒有退路，首局就發動攻勢，貝德（Harrison Bader）安打、瑞佐（Anthony Rizzo）觸身球形成一、二壘有人局面，接著史丹頓（Giancarlo Stanton）、托瑞斯（Gleyber Torres）連續安打攻下兩分。

2局下，基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）、瑞佐先後揮出二壘打，洋基打回第3分。

太空人3局上靠兩次保送攻占一、二壘，潘尼亞（Jeremy Pena）轟出左外野3分砲追平比數，接著艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、塔克（Kyle Tucker）、古利爾（Yuli Gurriel）串聯安打攻下超前分， 反以4：3領先。

洋基緊咬不放，4局下再靠貝德、瑞佐安打攻下1分追平比數。

貝德擔任開路先鋒砲火凶猛，6局下轟出左外野陽春砲，單場第3安幫助洋基5：4超前，也是今年季後賽第5轟紀錄。

貝德在6局下打出陽春砲超前比分，這也是他今年季後賽第5轟。 路透社
貝德在6局下打出陽春砲超前比分，這也是他今年季後賽第5轟。 路透社

不過洋基7局上又出狀況，在1出局一壘有人時，二壘手托瑞斯傳球失誤，雙殺不成反而被攻占一、二壘，布萊格曼（Alex Bregman）、艾瓦瑞茲連揮安打攻下兩分，太空人二度逆轉戰局，領先到比賽結束。

太空人2017年在世界大賽打滿7戰擊敗道奇隊，至於費城人兩次封王紀錄，分別是1980年4勝2敗扳倒皇家隊、2008年4勝1敗收拾光芒隊。

洋基 世界大賽 太空人

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