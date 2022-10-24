MLB／自家球迷都不看好 洋基主場美聯冠軍戰G4票價暴跌

洋基今天(24日)在美聯冠軍戰G4以5：6不敵太空人，慘遭橫掃淘汰，但恐怕在今天賽前洋基球迷球已不看好自家球隊會獲勝，美國媒體透露本場比賽的2手門票票價呈現暴跌狀態。

據《USA Today》報導，票務網站TickPick統計，原本美聯冠軍戰G4的二手票價最低為211美元(約新台幣6800元)，但在洋基陷入0勝3敗淘汰邊緣後，票價崩跌至28美元(約新台幣900元)，跌幅達87％。

而《NESN》則指出，票務網站「Vivid Seats」、「SeatGeek」的數據也表明，美聯冠軍第4戰洋基主場票價甚至出現僅20美元的價格，而若美式足球NFL的紐約巨人和紐約噴射機有比賽，洋基本場比賽的門票跌價將更嚴重。

太空人今天在洋基主場以6：5獲勝，4連勝挺進世界大賽，確定從29日起和費城人隊首次在爭霸戰交手；洋基2017、19年和今年都在美聯冠軍賽失利，6年內3次輸給太空人，連續13年無法爭取世界大賽冠軍。

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