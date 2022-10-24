快訊

三峽氣爆案追凶！重傷住戶是討債集團成員 家中儲放大量鞭炮如同彈藥庫

遺體證據戳破凶嫌謊言！馬籍女大生「頸部骨頭裂痕」遭狠掐窒息亡 非枕頭悶死

中國大陸全球聲譽急降！新調查：中共若武力犯台 多數國家民意願支援台灣

MLB／紅襪18年前季後賽KO洋基 布恩打籃球受傷整季報銷

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
2004年美聯冠軍戰紅襪上演絕地大逆轉淘汰洋基十，布恩因打籃球受傷整季報銷。 美聯社
2004年美聯冠軍戰紅襪上演絕地大逆轉淘汰洋基十，布恩因打籃球受傷整季報銷。 美聯社

洋基隊在美聯冠軍賽3連敗陷入絕境，今天如果無法在紐約主場扳回一城，將是6年內第3次在美聯冠軍賽不敵太空人，無緣挑戰隊史第28座世界大賽冠軍。

大聯盟史上7戰4勝制季後賽，出現39次前3戰都輸球的例子，只有2004年紅襪隊逆轉戰局，在美聯冠軍賽淘汰洋基，最後也贏得世界大賽冠軍。

紅襪2004年以美聯外卡晉級季後賽，在分區系列賽3連勝扳倒天使隊後，美聯冠軍賽前3戰遭洋基重創；當時沒有人想到，紅襪在接下來4場比賽攻下25分，只讓洋基得13分，包括最後一戰在洋基球場以10：3大勝。

紅襪成為史上第1支、也是目前唯一在7戰4勝制季後賽上演超級逆轉秀的球隊，當時全隊氣勢達到頂點，進入世界大賽4戰橫掃紅雀隊，抱回等了86年的金盃。

洋基官網指出，紅襪2004年淘汰洋基時，目前隊上年紀最大的球員、36歲內野手卡本特（Matt Carpenter）還是青棒時期的國家第二隊，最年輕的培拉薩（Oswald Peraza）才剛過4歲生日不久。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）1997年展開大聯盟生涯，2003年交易大限前被紅人隊換到洋基、隔年3月遭釋出，由於打籃球造成膝蓋韌帶斷裂，導致整季報銷，紅襪在季後賽風光時，他根本處於休兵狀態，2005年從印地安人隊重新起步，2009年在太空人結束球員生涯。

紅襪2004年在美聯冠軍賽最後一戰收拾洋基，歐提茲（David Ortiz）、戴蒙（Johnny Damon）、貝爾洪（Mark Bellhorn）都轟出全壘打，戴蒙更是締造雙響砲紀錄；布恩今天被問到此事，坦言不太記得細節，但對戴蒙開轟還有印象。

洋基 紅襪 世界大賽

延伸閱讀

MLB／洋基3戰狂吞41K 賈吉：我要站出來

MLB／洋基又挨13K連輸2場 布總怪「開屋頂害了我們」

MLB／洋基教頭分析輸球主因 開賽沒打倒韋蘭德是敗筆

MLB／洋基終結者晾著不用打翻勝利 塞佛里諾：去問總仔

相關新聞

MLB／哈波2分砲轟進世界大賽 老闆好爽：3.3億美元划算

今天在8局下敲出逆轉兩分砲，哈波（Bryce Harper）力挺費城人隊在國聯冠軍賽第5戰以4：3擊敗教士隊，4勝1敗挺...

MLB／紅襪18年前季後賽KO洋基 布恩打籃球受傷整季報銷

洋基隊在美聯冠軍賽3連敗陷入絕境，今天如果無法在紐約主場扳回一城，將是6年內第3次在美聯冠軍賽不敵太空人，無緣挑戰隊史第...

MLB／美聯、國聯雙「人」聽牌 洋基陷絕境

太空人隊在美聯冠軍賽3連勝，費城人隊也在國聯冠軍賽3勝1敗，雙雙聽牌，今年世界大賽的兩支隊伍最快今天就會誕生，瀕臨淘汰邊...

MLB／洋基3戰狂吞41K 賈吉：我要站出來

繼前兩場吞了30次三振，洋基隊今天又被太空人隊K暈，全場11次三振，而且僅敲出3支安打，遭到0：5完封，在美聯冠軍系列賽...

2022 MLB季後賽賽程與比分 G4費城人霍斯金斯雙響砲轟垮教士取得聽牌

季後賽進行到聯盟冠軍戰階段，國聯由兩支外卡球隊費城人與教士對決，美聯則是西區冠軍太空人迎戰東區冠軍洋基。

MLB／霍斯金斯雙響砲4分打點 費城人再1勝重返世界大賽

費城人隊今天充分展現主場優勢，雖然1局上面對教士隊前7棒就落後4分，但打線不斷反擊，全場11支安打包括4支全壘打，霍斯金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。