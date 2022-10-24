MLB／紅襪18年前季後賽KO洋基 布恩打籃球受傷整季報銷

洋基隊在美聯冠軍賽3連敗陷入絕境，今天如果無法在紐約主場扳回一城，將是6年內第3次在美聯冠軍賽不敵太空人，無緣挑戰隊史第28座世界大賽冠軍。

大聯盟史上7戰4勝制季後賽，出現39次前3戰都輸球的例子，只有2004年紅襪隊逆轉戰局，在美聯冠軍賽淘汰洋基，最後也贏得世界大賽冠軍。

紅襪2004年以美聯外卡晉級季後賽，在分區系列賽3連勝扳倒天使隊後，美聯冠軍賽前3戰遭洋基重創；當時沒有人想到，紅襪在接下來4場比賽攻下25分，只讓洋基得13分，包括最後一戰在洋基球場以10：3大勝。

紅襪成為史上第1支、也是目前唯一在7戰4勝制季後賽上演超級逆轉秀的球隊，當時全隊氣勢達到頂點，進入世界大賽4戰橫掃紅雀隊，抱回等了86年的金盃。

洋基官網指出，紅襪2004年淘汰洋基時，目前隊上年紀最大的球員、36歲內野手卡本特（Matt Carpenter）還是青棒時期的國家第二隊，最年輕的培拉薩（Oswald Peraza）才剛過4歲生日不久。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）1997年展開大聯盟生涯，2003年交易大限前被紅人隊換到洋基、隔年3月遭釋出，由於打籃球造成膝蓋韌帶斷裂，導致整季報銷，紅襪在季後賽風光時，他根本處於休兵狀態，2005年從印地安人隊重新起步，2009年在太空人結束球員生涯。

紅襪2004年在美聯冠軍賽最後一戰收拾洋基，歐提茲（David Ortiz）、戴蒙（Johnny Damon）、貝爾洪（Mark Bellhorn）都轟出全壘打，戴蒙更是締造雙響砲紀錄；布恩今天被問到此事，坦言不太記得細節，但對戴蒙開轟還有印象。

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