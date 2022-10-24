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MLB／哈波2分砲轟進世界大賽 老闆好爽：3.3億美元划算

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
哈波在8局下打出致勝兩分砲幫助費城人重返世界大賽，他也獲選國聯冠軍戰MVP。 美聯社
哈波在8局下打出致勝兩分砲幫助費城人重返世界大賽，他也獲選國聯冠軍戰MVP。 美聯社

今天在8局下敲出逆轉兩分砲，哈波（Bryce Harper）力挺費城人隊在國聯冠軍賽第5戰以4：3擊敗教士隊，4勝1敗挺進世界大賽，哈波以系列賽4成打擊率、2轟獲選MVP，老闆米道頓（John Middleton）回想2019年以3.3億美元（約台幣106億元）簽下他，直呼有夠划算。

費城人此役靠霍金斯（Rhys Hoskins）的兩分砲先攻破城池，2：1的局面在7局不保，後援投手多明奎茲（Seranthony Domínguez）在風雨中出現3顆暴投釀禍，貝爾（Josh Bell）的二壘打先打回追平分，再因暴投送分，教士反以3：2領先。

哈波在8局下的兩分砲很巨大，狙擊蘇亞雷斯（Robert Suarez ）98.9哩的直球，為費城人鎖定世界大賽門票。

「隨著這個打席走深，我感覺看球越來越清楚，蘇亞雷斯在聖地亞哥的比賽曾用直球解決我，所以我當時就在等這顆球。」球數1好2壞後下一顆是曲球投出，哈波知道，對決就是下一球了，「我要盡我所能揮棒，我知道我能帶來重傷害。」

憑藉這一轟，哈波幫助費城人在5戰收拾對手，他在系列賽累積20打數敲出8安打，包括2發全壘打、3支二壘打，獲選國聯冠軍賽MVP。

沒有任何孩子會夢想，有一天用全壘打幫助球隊贏得國聯冠軍，哈波笑說：「你夢想中的永遠是下一步（世界大賽），所以我很期待接下來的比賽。」

哈波出身國民隊，4度闖蕩季後賽都止步分區系列賽，2019年以13年3.3億美元合約轉戰費城人時，還在記者會上口誤說「帶冠軍到DC」留下笑柄，結果該年國民真的奪冠，而他卻還在遙望著季後賽；如今與費城人一起來到世界大賽，哈波終於有望兌現「帶冠軍到費城」。

當年的合約沒簽錯人，米道頓也意氣風發，他表示，「我從來沒想過有一天，我會覺得3.3億很划算，但我覺得真的很划算，波拉斯（Scott Boras，哈波的經紀人）可能會想重新談約吧！」

哈波 費城人 世界大賽 教士

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