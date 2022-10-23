MLB／洋基3戰狂吞41K 賈吉：我要站出來

繼前兩場吞了30次三振，洋基隊今天又被太空人隊K暈，全場11次三振，而且僅敲出3支安打，遭到0：5完封，在美聯冠軍系列賽落入0勝3敗的淘汰邊緣，洋基教頭布恩（Aaron Boone）坦言：「打得有點掙扎。」

洋基隊前兩場輸球各只拿到2分，今天更直接歸零，4局下史丹頓（Giancarlo Stanton）才敲出第一支安打，接下來要到8局下2出局後卡本特（Matt Carpenter）、貝德（Harrison Bader）連敲兩安，只不過接下來唐納森（Josh Donaldson）吞下再見三振。

布恩表示：「要贏得比賽，必須每個人都有貢獻，積沙成塔，我們的人絕對有能力，只不過現在打得有點掙扎，對抗這群好投手，我們會找出方法的。」

賽季敲出62轟的賈吉（Aaron Judge）在季後賽大熄火，今天在洋基主場遭自家球迷狂噓，雖然這個系列賽只吞3K，但加上前面對守護者隊已吞下14次三振，打擊率僅1成56，賈吉說：「我必須站出來，做好自己的工作。」

「我們今年體驗過很多次絕境。」賈吉說：「就連進入季後賽，特別是前一輪對守護者隊也一度落後（1勝2敗），我們現在不能看得太遠，先專心準備明天重要的第四戰。」

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