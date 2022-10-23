快訊

5層透天宅外牆驚見「巨大象棋盤」 內行曝弦外之音：他帥死了

夜店知名DJ「愛吹倫」涉販毒 警逮捕搜出大麻、搖頭丸

強化腿部、維持心肺功能 專家授延緩老化的居家肌力訓練

MLB／洋基3戰狂吞41K 賈吉：我要站出來

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基這個系列賽面對太空人三場比賽就吞了41K，而且只打出12支安打、攻下4分。 路透社
洋基這個系列賽面對太空人三場比賽就吞了41K，而且只打出12支安打、攻下4分。 路透社

繼前兩場吞了30次三振，洋基隊今天又被太空人隊K暈，全場11次三振，而且僅敲出3支安打，遭到0：5完封，在美聯冠軍系列賽落入0勝3敗的淘汰邊緣，洋基教頭布恩（Aaron Boone）坦言：「打得有點掙扎。」

洋基隊前兩場輸球各只拿到2分，今天更直接歸零，4局下史丹頓（Giancarlo Stanton）才敲出第一支安打，接下來要到8局下2出局後卡本特（Matt Carpenter）、貝德（Harrison Bader）連敲兩安，只不過接下來唐納森（Josh Donaldson）吞下再見三振。

布恩表示：「要贏得比賽，必須每個人都有貢獻，積沙成塔，我們的人絕對有能力，只不過現在打得有點掙扎，對抗這群好投手，我們會找出方法的。」

賽季敲出62轟的賈吉（Aaron Judge）在季後賽大熄火，今天在洋基主場遭自家球迷狂噓，雖然這個系列賽只吞3K，但加上前面對守護者隊已吞下14次三振，打擊率僅1成56，賈吉說：「我必須站出來，做好自己的工作。」

「我們今年體驗過很多次絕境。」賈吉說：「就連進入季後賽，特別是前一輪對守護者隊也一度落後（1勝2敗），我們現在不能看得太遠，先專心準備明天重要的第四戰。」

洋基 賈吉 太空人

延伸閱讀

MLB／洋基3連敗瀕淘汰 賈吉吞2K遭洋基迷狂噓

MLB／賈吉全壘打遭屋頂沒收 美媒：在洋基球場會出牆

MLB／史丹頓、賈吉開轟 洋基擊沉守護者闖美聯冠軍賽

MLB／賈吉兩戰7K、0安打被噓了 洋基總仔：這裡是紐約

相關新聞

MLB／洋基3連敗瀕淘汰 賈吉吞2K遭洋基迷狂噓

洋基隊瀕臨淘汰邊緣，太空人隊先發投手哈維爾（Cristian Javier）與牛棚聯手壓制下，今天讓洋基主場靜悄悄，洋基...

MLB／洋基3戰狂吞41K 賈吉：我要站出來

繼前兩場吞了30次三振，洋基隊今天又被太空人隊K暈，全場11次三振，而且僅敲出3支安打，遭到0：5完封，在美聯冠軍系列賽...

MLB／百種受傷方式+1 麥卡勒斯被香檳打到延後先發

大聯盟球員百種受傷方法又要新增一項，就連慶功的香檳浴也有危機。太空人隊右投麥卡勒斯（Lance McCullers Jr...

2022 MLB季後賽賽程與比分 G4費城人霍斯金斯雙響砲轟垮教士取得聽牌

季後賽進行到聯盟冠軍戰階段，國聯由兩支外卡球隊費城人與教士對決，美聯則是西區冠軍太空人迎戰東區冠軍洋基。

MLB／塞古拉戴罪立功 費城領先

失誤丟掉追平分是他，打回超前分也是他，費城人隊二壘手塞古拉昨天由黑轉白，幫助球隊以4：2擊敗教士隊，在國聯冠軍系列賽取得...

MLB／塞古拉上演「道歉野球」 費城人2勝1敗領先教士

國聯分區系列賽回到費城人主場，費城人隊也以4：2擊敗教士隊，在國聯冠軍系列賽取得2勝1敗優勢，二壘手塞古拉（Jean S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。