MLB／洋基3連敗瀕淘汰 賈吉吞2K遭洋基迷狂噓

洋基隊瀕臨淘汰邊緣，太空人隊先發投手哈維爾（Cristian Javier）與牛棚聯手壓制下，今天讓洋基主場靜悄悄，洋基全隊僅敲出3支安打，太空人隊5：0拿下完封勝，在美聯冠軍系列賽取得3勝0敗的聽牌優勢。

太空人隊今年先在美聯分區系列賽橫掃水手隊，季後賽至今拿下6連勝，在7戰4勝制的美聯冠軍戰中，只要再一勝就可取得世界大賽門票，將是隊史第5度進軍世界大賽，而且是2017年以來第4次。

洋基主場也不完全靜悄悄，前面在太空人主場二連敗已經引起洋基迷不滿，狂噓今天4打數無安打、2K的賈吉（Aaron Judge），賽前總教練布恩（Aaron Boone）被介紹上場時也遭無情嘲弄。

洋基王牌投手王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天先發5局就丟掉5分（3分責失），太空人隊靠著麥考米克（Chas McCormick）2局上的兩分砲先馳得點，6局上柯爾留下無人出局滿壘退場，結果曼西尼（Trey Mancini）高飛犧牲打、瓦茲奎茲（Christian Vazquez）安打再添3分。

哈維爾面對洋基主投5.1局，僅被敲一支安打、未失分。 美聯社

哈維爾今年6月26日才在洋基主場與牛棚聯手投出無安打比賽，今天則是5.1局僅被敲1安，另有5次三振、3次保送。

大聯盟史上僅有一次出現過球隊從0勝3敗劣勢中完成大逆轉，那就是2004年美聯冠軍系列賽的紅襪隊，當時被翻盤的就是洋基隊，而洋基隊明天將推出柯特斯（Nestor Cortes）先發，對上太空人隊麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）。

商品推薦