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MLB／塞古拉上演「道歉野球」 費城人2勝1敗領先教士

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
費城人二壘手塞古拉（中）為「道歉野球」做出最好詮釋。 路透社
費城人二壘手塞古拉（中）為「道歉野球」做出最好詮釋。 路透社

國聯分區系列賽回到費城人主場，費城人隊也以4：2擊敗教士隊，在國聯冠軍系列賽取得2勝1敗優勢，二壘手塞古拉（Jean Segura）為「道歉野球」做出最好詮釋，4局上的失誤，在4局下用超前安打彌補。

史瓦伯（Kyle Schwarber）在1局下首打席的全壘打，為費城人隊先馳得點，但4局上塞古拉的接球失誤讓教士隊得到追平分，好在4局下2出局後，費城人隊連續兩支安打上壘後，塞古拉敲出關鍵一擊帶有2分打點，超前比數。

教士隊雖然在5局上有金河成在三壘有人時的滾地推進，再追近1分，不過6局下2出局後，卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）、波姆（Alec Bohm）連續兩支二壘安打，讓費城人隊回到2分領先。

費城人隊先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suarez）投5局被敲2支安打，失2分有1分責失，用球數僅68球就被換下，總教練湯姆森（Rob Thomson）解釋，蘇亞雷斯距離前次出賽（12日）比較久，加上下一局又會遇到右打的馬恰多（Manny Machado），因此想換右投應戰。

接手的艾佛林（Zach Eflin）讓馬恰多敲出滾地出局，接下來雖然被連敲兩安，但也用雙殺解圍，7局登板的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）投1局無失分，多明奎茲（Seranthony Dominguez）更是加班連投2局，僅被敲1支安打另有3次三振，守住勝利。

費城人 教士

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