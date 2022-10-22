MLB／百種受傷方式+1 麥卡勒斯被香檳打到延後先發

大聯盟球員百種受傷方法又要新增一項，就連慶功的香檳浴也有危機。太空人隊右投麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）原本排定在美聯冠軍賽第三戰先發，後來推遲一場，原因是右手肘被香檳打到。

事情發生在太空人隊在美聯分區系列賽淘汰水手隊後，全隊開心慶功，結果有人拿著香檳從麥卡勒斯身後經過，瓶底剛好不小心打到麥卡勒斯的手肘後方，導致他的手肘有點腫脹。

「這不是任何人的錯。」麥卡勒斯說：「只是個意外，不需要大驚小怪。」麥卡勒斯的傷勢不嚴重，不過太空人隊保險起見，讓他多休息一天。

麥卡勒斯今天到牛棚練投了35球，感覺不錯，後天要在美聯冠軍賽第四戰先發，屆時不會有球數限制，而太空人隊目前以2勝0敗領先洋基隊，明天的第三戰先發則交給哈維爾（Cristian Javier）。

麥卡勒斯不是第一個因為慶祝而受傷的球員，費城人主力牛棚羅伯森（David Robertson）也在今年外卡系列賽對上紅雀的比賽中，因慶祝隊友哈波（Bryce Harper）敲出全壘打興奮過頭，開心跳上跳下導致小腿拉傷。

商品推薦