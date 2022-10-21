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MLB／費城人推出蘇亞雷斯先發 6月曾尬過教士馬斯葛洛夫

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人先發投手蘇亞雷斯。 歐新社
費城人先發投手蘇亞雷斯。 歐新社

教士昨日8：5擊敗費城人，將國聯冠軍賽扳成1：1平手。明天教士將推派馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）先發，費城人則推出蘇亞雷斯（Ranger Suárez）迎戰。

馬斯葛洛夫今年季後賽的表現相當出色，面對大都會的外卡系列賽第3戰7局0失分，面對道奇的國聯分區系列賽第4戰6局失2分，球隊最終都順利贏球。

有2017年代表太空人出戰季後賽的經驗，馬茲哥洛夫在季後賽的心態更加平穩，他表示，「在我的季後賽生涯中，有時會被人群擊敗，但這讓我了解事情如何運作、該如何處理。」

教士先發投手馬斯葛洛夫。 美聯社
教士先發投手馬斯葛洛夫。 美聯社

費城人宣布明天的比賽將推派蘇亞雷斯先發，對此蘇亞雷斯表示，「我感覺很好，隊友們都休息一天了，我想做的就是比上次出賽做得更好，真正説明這支球隊獲勝。」

國聯冠軍賽第3戰將在台灣時間明日上午7：37分開打，教士推出季後賽表現出色的馬斯葛洛夫先發，費城人則推出蘇亞雷斯。兩人曾在今年6月24日正面對決，馬斯葛洛夫6局失6分吞下敗投；蘇亞雷斯7.1局失2分贏球，不過當時馬恰多（Manny Machado）、索托（Juan Soto）都不在陣中。

太空人

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