MLB／太空人亞土維季後賽23支0創新紀錄 還遇瘋狂球迷亂入

太空人今日在美聯冠軍賽第2戰擊敗洋基,不過陣中主力球員「阿土伯」亞土維(Jose Altuve)已經連續23打數沒敲出安打,還在9局上開打前,遭球迷亂入被邀自拍。亞土維冷靜的同意該球迷要求後,6名球場保全也迅速向前壓制該球迷,將他逮捕帶離球場。

對於這荒謬的插曲亞土維表示,「他(該名球迷)跟我擁抱後說:『我花很多錢來看球,所以太空人要贏。』」該球迷說完這段話後,還拿出手機要求亞土維和他合照,對此亞土維表示,「我已經準備好和他合照了,不過保全人員立刻趕來現場,做了他們該做的事。」

亞土維今年季後賽表現悽慘,加上今天比賽4支0,已經連續23打數沒安打,根據《ESPN Stats & Info》指出,23支0打破前紅雀選手麥克斯維爾(Dal Maxvill)在1968年世界大賽創下的22支0紀錄,創下大聯盟季後賽史上最長未敲安新紀錄。

雖然亞土維季後賽23支0,但太空人仍豪取季後賽5連勝,總教練貝克(Dusty Baker)也繼續將他安排在第一棒。

A fan ran on the field, looks like trying to get a selfie with Jose Altuve.



Astros security has him in hand. pic.twitter.com/bCQQmtQQHU