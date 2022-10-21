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MLB／太空人亞土維季後賽23支0創新紀錄 還遇瘋狂球迷亂入

聯合新聞網／ 綜合報導
球迷亂入球場想和亞土維自拍。 路透社
球迷亂入球場想和亞土維自拍。 路透社

太空人今日在美聯冠軍賽第2戰擊敗洋基，不過陣中主力球員「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）已經連續23打數沒敲出安打，還在9局上開打前，遭球迷亂入被邀自拍。亞土維冷靜的同意該球迷要求後，6名球場保全也迅速向前壓制該球迷，將他逮捕帶離球場。

對於這荒謬的插曲亞土維表示，「他（該名球迷）跟我擁抱後說：『我花很多錢來看球，所以太空人要贏。』」該球迷說完這段話後，還拿出手機要求亞土維和他合照，對此亞土維表示，「我已經準備好和他合照了，不過保全人員立刻趕來現場，做了他們該做的事。」

亞土維今年季後賽表現悽慘，加上今天比賽4支0，已經連續23打數沒安打，根據《ESPN Stats & Info》指出，23支0打破前紅雀選手麥克斯維爾（Dal Maxvill）在1968年世界大賽創下的22支0紀錄，創下大聯盟季後賽史上最長未敲安新紀錄。

雖然亞土維季後賽23支0，但太空人仍豪取季後賽5連勝，總教練貝克（Dusty Baker）也繼續將他安排在第一棒。

太空人 保全 自拍 1968

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