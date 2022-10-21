MLB／賈吉全壘打遭屋頂沒收 美媒：只會在這座球場發生吧

美聯冠軍賽第二戰，洋基40號先發投手塞佛里諾（Luis Severino）在第三局被太空人布萊格曼（Alex Bregman）敲出三分砲，最後洋基就以2比3輸球。對於太空人打開自家主場屋頂這件事，洋基教練和球員都表達不滿。

布萊格曼的全壘打，擊球初速只有91.8英哩，飛行距離卻有360英尺。洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）在第8局擊出右外野深遠飛球，被被太空人右外野手塔克（Kyle Tucker）美技沒收，這球擊球初速高達106.3英哩，飛行距離卻只有345英尺。洋基記者霍奇（Bryan Hoch）也發文表示，「根據『Statcast』系統顯示，這球只有在一座大聯盟球場不是全壘打，猜猜是那裡？」

According to Statcast, this Aaron Judge flyout would have been a HR in one MLB ballpark. Guess where. pic.twitter.com/dCdsFnRyv7 — Bryan Hoch (@BryanHoch) 2022年10月21日

對此，賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）直言，「我認為開屋頂害了我們，不然那球應該是390英尺。」

塞佛里諾賽後也被問到此事，他說：「91英哩（擊球初速），這是我唯一要說的。賈吉那球106英哩，但沒有飛出大牆。我不知道，他們很幸運。」

洋基捕手東岡（Kyle Higashioka）則表示，「我想他（布萊格曼）也會承認這點，那球沒有打得很好，但球卻足夠飛出牆外。」

商品推薦