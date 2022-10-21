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MLB／曾效力富邦悍將的洋砲紐那斯 正式宣布退休

聯合新聞網／ 綜合報導
前富邦悍將洋砲紐那斯。 報系資料照
前富邦悍將洋砲紐那斯。 報系資料照

曾效力中華職棒富邦悍將的洋砲紐那斯（Eduardo Nunez），今日在個人社群媒體上宣布退休，結束自己10多年的職業生涯。

35歲的紐那斯出身自多明尼加，2004年與美職紐約洋基簽下合約，2010年正式登上大聯盟，能夠鎮守游擊且打擊能力不錯的他，一度被媒體視為基特（Derek Jeter）接班人，但卻在2014年被交易至雙城。之後也陸續效力、巨人、紅襪、大都會，2016年入選明星賽，2018年幫助紅襪拿下世界大賽冠軍。大聯盟生涯11賽季，累積58轟、776安打，打擊率2成76。

紐納斯在2020年後就沒有大聯盟出賽紀錄，2021年曾短暫效力中職富邦悍將，不久後就因家庭因素回國。在中職留下出賽7場，1轟、5打點，打擊率3成20的紀錄。今年則沒有在任何職棒聯盟打球。

紐納斯在個人社群貼出他效力過的5支球隊配圖並寫道：「感謝這些球隊讓我有機會實現夢想。謝謝家人和朋友的支援，感謝我的粉絲們，讓這段旅程變得如此有趣！棒球為一個來自多明尼加共和國孩子打開大門，我遇到的人、去過的地方、學到的教訓將永遠伴隨著我。」

他的大聯盟前隊友們紛紛在留言區祝福他，包括道奇球星貝茲（Mookie Betts）、前洋基球星卡諾（Robinson Cano）、前紅襪球星霍特（Brock Holt），看得出他的人緣相當好。

多明尼加 社群媒體 紐約 夢想

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