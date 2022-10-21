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MLB／金河成入圍國聯金手套 教士總仔背書：沒人防守比他好

聯合新聞網／ 綜合報導
金河成入圍游擊金手套。 歐新社
金河成入圍游擊金手套。 歐新社

大聯盟今日公布年度金手套入圍名單，將在美國時間11月1日公布得獎者。其中教士韓國游擊手金河成，也在國聯游擊金手套入圍名單中，他也成為自2012年秋信守後，再度有韓國選手入圍金手套。

教士明星游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）本季先是因傷缺陣，後來又違反禁藥規定遭禁賽，導致今年一場未打。金河成因此在游擊防區獲得大量出賽機會，根據數據網站《FanGraphs》顯示，金河成在游擊的進階防守數據DRS（每場替球隊守下分數）國聯游擊第3、UZR（考量傳球臂力、防守範圍、守備率等因素）國聯游擊第5。

對於金河成入選國聯金手套，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）直言，「我今年沒有看過防守比他還好的游擊手。」

金河成本季成績大進化，打擊部分繳出打擊率2成51、11轟、59分打點的成績。防守的部分今年在游擊防區1092局只發生9次失誤，守備率0.980、三壘防區171.1局從未發生過失誤。

馬林魚游擊手羅哈斯。 路透社
馬林魚游擊手羅哈斯。 路透社

另外兩名入選的國聯游擊金手套的分別是馬林魚羅哈斯（Miguel Rojas）DRS第1、UZR第4；勇士史旺森（Dansby Swanson）DRS第4、UZR第11。

值得一提的是紅雀內野手艾德曼(Tommy Edman)在二壘與工具人都累積足夠出賽數，罕見的一人就入圍兩個位置，就看最後能否雙料獲獎。此外紅雀亞瑞納多將挑戰三壘手金手套10連霸，他將面臨前東家洛磯麥克馬洪(Ryan McMahon)與海盜海耶斯(Ryan McMahon)的強力挑戰，若成功衛冕將追平費城人名人堂球星史密特（Mike Schmidt）並列史上第二多，僅次於拿過16座僅盃的金鶯傳奇三壘手布魯克羅賓森（Brooks Robinson）。

大聯盟今公布兩聯盟金手套入圍名單。 截圖自大聯盟官方推特
大聯盟今公布兩聯盟金手套入圍名單。 截圖自大聯盟官方推特

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