MLB／洋基又挨13K連輸2場 布總怪「開屋頂害了我們」

面對太空人隊投手瓦德茲（Framber Valdez），洋基隊打線繼續端出電風扇部隊，在他7局投球任內，挨了9次三振，全場吞下13K，終場以2：3輸球，太空人已在在美聯冠軍賽取得2勝0敗局面大好。

太空人此役3局下就靠萊格曼（Alex Bregman）的三分砲先馳得點，洋基則在4局上因賈吉（Aaron Judge）的開局安打，瓦德茲補上接球失誤、暴傳失誤「送禮」，瑞佐（Anthony Rizzo）先以一壘方向滾地球送回1分，托瑞斯（Gleyber Torres）的安打挹注1分打點。

瓦德茲在例行賽締造連25場優質先發紀錄，本季豪奪17勝，季後賽首場先發投5.2局後，今天再發揮「QS製造機」的功力，先發7局僅被敲4安打，送出9K，失2分因自己的失誤都變成非責失，此役共用40顆曲球，67%製造對手揮空。

洋基隊打線繼續端出電風扇部隊，全場吞了13K。 美聯社

瓦德茲退場後，洋基面對太空人兩任後援投手繼續挨K，最終全場吞下13K，系列賽兩戰已吞30K。看待這項慘絕人寰的數據，洋基教頭布恩（Aaron Boone）回應：「我們必須得分，不能只是碰到球。」

布恩認為太空人的屋頂沒收了賈吉的逆轉2分砲。 路透社

值得關注的是，賈吉在第8局的右外野飛球飛行距離345呎，在洋基球場的話將是全壘打，而此戰在太空人的美粒果球場開打，且是開屋頂的狀況下進行，布恩賽後對此表示，「我認為開屋頂害了我們，不然那應該是390呎。」若這球是全壘打，將是一發逆轉戰局的兩分砲，他的言論一出也引起熱烈討論，認為布總的藉口越來越多。

賈吉的逆轉轟就差幾公分出牆。 路透社

太空人在系列賽先搶2勝，加上分區系列賽以3勝0敗橫掃水手隊，目前在季後賽打了5戰全勝。

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