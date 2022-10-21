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MLB／理髮師錢難賺 教士投手重返棒球一投10年還要拚冠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
教士隊投手賈西亞（Luis García）11年前一度離開棒壇，轉職理髮師、搬家工人，讓他更珍惜重回棒球路的日子。 美聯社
教士隊投手賈西亞（Luis García）11年前一度離開棒壇，轉職理髮師、搬家工人，讓他更珍惜重回棒球路的日子。 美聯社

11年前一度離開棒壇，轉職理髮師、搬家工人，教士隊投手賈西亞（Luis García）此時此刻能站在國聯冠軍賽場上，他的內心充滿感激，回顧曲折的棒球生涯，他坦言嘗試過其他工作後，更珍惜現在能在棒球場上的日子。

來自多明尼加的賈西亞在2004年與道奇簽約，6年下來最高層級只到高階1A。他在2011年、23歲這年開始思考離開棒球後的生活，在一家名為「大聯盟理髮廳（Major League Barbers）」的店裡工作，但只待了1個月就做不下去。

「我不是一個好的理髮師，我有在學、技術也越來越好，但是賺不了太多錢。」賈西亞還在搬家公司謀職過，人生重新導回通往棒球這條路，是在他於一家室內棒球訓練中心擔任訓練員時。

賈西亞開始恢復投球，也在獨立聯盟出賽，2012年球季結束後，他前往6、7支大聯盟球隊測試，費城人是唯一提出小聯盟合約的球隊，2013年7月10日是他首度站上大聯盟的日子，雖然人生並未從此一帆風順，他在不斷的升降之間渡過，但不曾打擊信心，「我曾離開過棒球，我知道做其他工作的感受，真的很難，所以我更珍惜現在所擁有的。」

在大聯盟的這幾年，賈西亞的成績起起伏伏，但教士球探部門認為他有料、喜歡從他的投球中所看的的能力，在去年12月開出兩年合約，這是賈西亞從未想過的安定感。

今年隨教士打進季後賽，目前登板3場，包括19日面對當年唯一為自己開啟重返棒球大門的費城人，賈西亞此時此刻能站在國聯冠軍賽投手丘上充滿感激，「經歷過離開棒球後，每一年對我來說都很特別，今年更棒的是現在我們還有機會奪冠，我希望能在世界大賽投球、想要奪得冠軍，因為那一定會很酷。」

棒球 大聯盟

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