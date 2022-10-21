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MLB／例行賽戰績佳不見得有優勢 韋蘭德、薛則提看法

聯合新聞網／ 綜合報導
例行賽111勝的道奇，季後賽只打5天就被淘汰。 美聯社
例行賽111勝的道奇，季後賽只打5天就被淘汰。 美聯社

今年大聯盟改變季後賽制度，增添1個外卡名額，並舉行3戰2勝制的外卡系列賽，這也讓外卡第3的費城人，目前仍有機會爭奪世界大賽冠軍，而他的對手是外卡第2的教士，其他四支戰績較好的球隊卻先被淘汰出局。美國媒體也點出這項問題，認為例行賽取得成功的球隊不再擁有絕對優勢。

大聯盟首度將外卡名額提升至3席，並且將過去一戰定生死的外卡戰，改成3戰2勝制的系列賽。因此戰績較出色的分區龍頭，休兵多日後才會迎來季後賽首戰。對此，大都會隊王牌薛則（Max Scherzer）表示，「一個3戰2勝的系列賽，就能讓162場比賽戰績第一的球隊淘汰出局，我不喜歡現行的季後賽制度。」

大都會塞揚強投薛則。 美聯社
大都會塞揚強投薛則。 美聯社

太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）也發表對新制的看法：「戰績最好的球隊經過5天休息才對上剛贏下外卡戰的球隊，連續贏球的球隊通常不好對付，因為他們能延續狀態，這也是例行賽戰績第一的球隊容易輸掉分區系列賽的原因。」

雖然韋蘭德提出戰績第一容易輸球的看法，但他也明白聯盟改制的原因，「聯盟這麼做是為了創造更多看點、更多受益，未來不會再回到過去只有少數球隊參與季後賽的模式。」

太空人塞揚強投韋蘭德。 美聯社
太空人塞揚強投韋蘭德。 美聯社

太空人 美國

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