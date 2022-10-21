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MiLB／好壞球也能挑戰！洋基新秀把好球變保送

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
好壞球挑戰系統怎麼用？洋基新秀多明奎茲（Jasson Dominguez）做出最佳示範。 截圖自影片
好壞球挑戰系統怎麼用？洋基新秀多明奎茲（Jasson Dominguez）做出最佳示範。 截圖自影片

好壞球挑戰系統怎麼用？洋基新秀多明奎茲（Jasson Dominguez）示範給你看。在亞利桑那秋季聯盟賽事中，多明奎茲透過挑戰讓好球變保送，這也是美職目前正在小聯盟嘗試的新方式。

事情發生在10月7日的比賽，多明奎茲站在打擊區面對一顆膝蓋附近高度的進球忍住沒揮棒，結果主審判定好球，形成2好3壞，多明奎茲立刻朝著主審摸了摸頭頂，啟動挑戰，而大螢幕也很快透過3D畫面重現，判定球未進好球帶，多明奎茲也因此上壘。

ABS好壞球挑戰系統（automated ball-strike challenge system）今年球季開始在部分小聯盟層級賽事啟用，秋季聯盟也有使用，跟過往完全交由系統判斷好壞球的想法不同，而是先交予選手挑戰權，針對有疑慮的好球帶判決，透過類似網球的鷹眼系統重新檢視。

好壞球挑戰只有投手、捕手、打者可以提出，每一隊在每場比賽各有3次挑戰權，如果挑戰成功，挑戰權可以繼續保留，測試到目前為止，挑戰成功率大約45%。

大聯盟明年施行的規則改變中，好壞球挑戰系統並未列入，不過隨著測試經驗更多，不久的未來或許就能在大聯盟看到。

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