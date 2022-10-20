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MLB／扛G2客場先發開地圖砲 洋基塞佛里諾藉機偷臭光芒

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基投手塞佛里諾。 路透社
洋基投手塞佛里諾。 路透社

洋基今日在美聯冠軍系列賽首戰不敵太空人，明天推出「40號」火球男塞佛里諾（Luis Severino）先發，被問到如何在客場出戰，面對滿場仇恨洋基的主場球迷，塞佛里諾表示他已經習慣，並無情開酸光芒隊。

明天將在宿敵太空人的主場先發，面對滿場太空人球迷的喧囂聲，對此塞佛里諾輕鬆地表示，「洋基去哪都不受歡迎，就像我們作客紅襪時一樣。」塞維里諾突然話鋒一轉，調侃光芒隊，「我們只有去一個地方，球迷會比較喜歡我們，那就是坦帕灣（光芒主場），因為他們球迷不多。」

塞佛里諾也被問到，洋基如何在慶祝完晉級美聯冠軍系列賽後，馬上轉換為備戰模式？對此他向記者表示，「用來慶祝的香檳太難喝了，我認為這給了我們一點幫助，沒有人喜歡那款香檳，所以大家慶祝完後就上飛機，全隊應該都做好準備了。」

美聯冠軍系列賽第二戰將在台灣時間明日上午7：37分開打，塞佛里諾將先發承擔止敗的重任，他生涯季後賽面對太空人表現不佳，出賽3場，0勝2敗，主投13局就失掉6分。本季對太空人先發2場0勝2敗，不過都是優質先發，合計12局失5分。

太空人則推出瓦德茲（Framber Valdez）應戰，今年只碰到洋基1次，6局失3分7K無關勝敗。本季先發31場17勝6敗，主投201.1局送出194K，防禦率2.82。

太空人 二戰

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