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MLB／大谷、「神鱒」坐鎮打線仍悽慘 天使與打擊教練分手

聯合新聞網／ 綜合報導
打擊教練里德（中）。 美聯社
打擊教練里德（中）。 美聯社

天使雖然擁有大谷翔平和「神鱒」楚奧特（Mike Trout）兩名超級球星，不過戰績仍不理想，連續8年無緣季後賽。球團日前宣布代理總教練奈文（Phil Nevin）正式成為總教練，但卻在今日宣布將與打擊教練里德（Jeremy Reed）和助理打擊教練馬里（John Mallee）分道揚鑣。

天使打線本季整體打擊表現不佳，儘管楚奧特和大谷翔平表現優異，瓦德（Taylor Ward）也大爆發迎來生涯年。不過團隊被三振1539次聯盟最多，1265安打、623得分、攻擊指數（OPS）0.687都是聯盟倒數前10，有星度但缺乏深度的打線，恐怕是不續約里德和馬里的原因。

41歲的里德2014年開始擔任釀酒人小聯盟擊球協調員，2018年轉戰天使，2019年正式成為大聯盟打擊教練。馬里則是從2010年就開始在大聯盟擔任教練，2020年轉戰天使擔任助理打擊教練。

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