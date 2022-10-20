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MLB／洋基與太空人三振數相差15次 破高懸54年聯盟紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基打者單場被三振17次，創下難堪紀錄。 路透社
洋基打者單場被三振17次，創下難堪紀錄。 路透社

洋基今天在美聯冠軍賽首戰以2：4不敵太空人，此戰全隊打者共被太空人投手三振17次，寫下難堪紀錄。

太空人今天推出王牌韋蘭德Justin Verlander）先發，他6局狂飆11K，牛棚投手內瑞斯（Hector Neris）、蒙特洛（Rafael Montero）、普雷斯利（Ryan Pressly）共送出6K，4人合計讓洋基全場吞下隊史第2多的單場17次三振。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）表示，洋基單場被三振17次，而太空人打者全場只被三振2次，雙方相差15次三振，打破1968年世界大賽紅雀與老虎相差14次三振的紀錄。

對於今天打線的慘況，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「他們投手的表現很有活力，我認為比賽一開始有機會突破韋蘭德的投球，但後來他開始掌握節奏，把球投得很犀利。」

美聯冠軍系列賽將在台灣時間明日早上7：37分展開第二戰，洋基將推出塞佛里諾（Luis Severino），太空人則推出17勝強投瓦德茲（Framber Valdez）應戰。

太空人 Justin Verlander 韋蘭德

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