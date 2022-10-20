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MLB／克萊門斯站在草皮開球 預言美聯冠軍賽打到第7戰

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
曾獲7座塞揚獎的60歲退役名將「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），今天在美聯冠軍賽首戰擔任開球貴賓。 路透社
曾獲7座塞揚獎的60歲退役名將「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），今天在美聯冠軍賽首戰擔任開球貴賓。 路透社

曾獲7座塞揚獎的60歲退役名將克萊門斯（Roger Clemens），今天在美聯冠軍賽首戰擔任開球貴賓，吸引眾人目光；擁有「火箭人」封號的老克，戴上太空人球帽站在投手丘前草皮，把球準確投進麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）的手套中，被現場媒體喻為「完美好球」。

克萊門斯生涯24年效力紅襪、藍鳥、洋基、太空人，一共投出354勝，在4隊都拿過塞揚獎，1999、2000年在洋基贏得世界大賽冠軍，2007年以44歲之齡退休。

為兩支老東家的比賽擔任開球貴賓，這位身經百戰、打過12年季後賽的傳奇球星，也被問到洋基、太空人打到最後，誰有機會進軍世界大賽，他給了不會得罪任何人的答案：「這個系列賽會打到第7戰，就是這樣。」

克萊門斯1997、98年效力藍鳥時，兩度成為美聯投手三冠王，生涯拿過7次防禦率王、4次勝投王，354勝紀錄在大聯盟史上排名第9。

塞揚獎 洋基 克萊門斯 太空人

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