MLB／洋基教頭分析輸球主因 開賽沒打倒韋蘭德是敗筆

洋基隊暌違3年重返美聯冠軍賽，今天遭39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）壓制，在客場以2：4吞敗，也讓太空人拚出季後賽4連勝，洋基教頭布恩（Aaron Boone）認為前幾局未打倒韋蘭德是敗因。

韋蘭德先發6局只被揮出3支安打，狂飆11次三振，唯一失分是2局上被洋基7棒貝德（Harrison Bader）轟出中左外野陽春砲，一度處於落後局面。

布恩認為前幾局確實有機會， 因為韋蘭德的球路不是非常銳利，後來他開始進入狀況、找回球感，變得不好對付。

韋蘭德也說，隨著比賽進行，愈投愈有自信，球路也變得更順，一旦開始按照自己想要的方式投球，就能建立更大信心。

太空人全場7支安打，只比洋基多兩支，但6局下古利爾（Yuli Gurriel）、麥考米克（Chas McCormick）先後轟出陽春砲，7局下潘尼亞（Jeremy Pena）追加全隊第3轟，成為贏球關鍵。

韋蘭德3局上一度面臨一出局2、3壘有人的狀況，連飆2K化解危機，接下來投到6局結束退場，未再讓任何打者上壘，面對最後11名打者狂飆9次三振，最長連續6K追平季後賽最佳紀錄。

洋基全場被太空人4名投手賞了17K，布恩坦言對方投手群表現出色，接下來比賽一定要找出破解之道才行。

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