MLB／韋蘭德這項紀錄史上第2老 歷史數據對洋基不利
太空人隊今天在休士頓主場爆滿41487名球迷面前，以4：2擊敗洋基隊，搶下美聯冠軍賽首戰勝利，39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）等了3年再嘗季後賽勝投滋味，以二位數三振拿下勝投也是史上第2老，只落後大聯盟三振王萊恩（Nolan Ryan）。
韋蘭德生涯17年第9次季後賽、歷經21個系列賽，今天第32場先發任務，投6局只被揮出3支安打、失1分，狂飆11次三振，唯一失分是2局上被洋基7棒貝德（Harrison Bader）轟出陽春砲，以優質內容奪下季後賽第15勝。
這是韋蘭德生涯第8場季後賽投出二位數三振，排名史上第1，比其他投手多出兩場以上。
洋基今天面對太空人4名投手，全場只有5支安打、吞下17次三振，先發打線除了史丹頓（Giancarlo Stanton），其餘8人都有三振紀錄、包括6人至少吞下2K，指定打擊卡本特（Matt Carpenter）甚至4次打擊全遭三振，三壘手唐納森（Josh Donaldson）也吞3K。
從大聯盟過去7戰4勝制季後賽看來，奪下首勝的185隊，最後有119隊勝出，機率是64%，在2-3-2賽制首戰過關的球隊，96隊更有64隊贏得系列賽，占了67%。
洋基、太空人隊6年內第3次在美聯冠軍賽碰面，太空人2017、19年分別以4勝3敗、4勝2敗晉級世界大賽，17年奪下隊史首冠。
Justin Verlander was FILTHY tonight! #postseason pic.twitter.com/lzZTbodfml— MLB (@MLB) 2022年10月20日
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