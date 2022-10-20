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MLB／帶傷拚完整季 守護者隊拉米瑞茲將動刀治療韌帶撕裂

聯合新聞網／ 綜合報導
守護者明星三壘手拉米瑞茲。 美聯社
守護者明星三壘手拉米瑞茲。 美聯社

守護者今年在不被看好的情況下拿到美聯中區冠軍，明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）出色的打擊表現功不可沒。不過昨(19日)分區系列賽守護者輸給洋基被淘汰後，拉米瑞茲也宣布將接受拇指受術，預計不會影響下個賽季。

根據球團透露，拉米瑞茲其實6月就已經出現拇指韌帶撕裂的傷勢，不過拉米瑞茲仍選擇帶傷上陣，他也持續維持好表現，幫助守護者拿下睽違4年的分區冠軍。

拉米瑞茲將在未來幾周進行手術，預計休養6至8周，並不會影響到下個賽季。拉米瑞茲本季在有傷在身的情況下，仍出賽157場，繳出2成80、29支全壘打、126分打點的成績單。今年他也第4度入選明星賽，並在官網的美聯MVP預測排名第3，僅次洋基隊賈吉（Aaron Judge）、天使隊大谷翔平。

拉米瑞茲上季合約到期後，與守護者簽下7年1.41億美元的大合約。30歲的他不只繳出出色的打擊表現，也扮演球隊領袖，率領平均年齡最小的守護者拿下美聯中區冠軍，並贏下外卡系列賽，直到昨天才遭洋基淘汰。

手術 守護者 拉米瑞茲

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