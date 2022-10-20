MLB／韋蘭德重拾王牌身手奪勝 洋基慘吞17K不敵太空人

美聯冠軍賽今天點燃戰火，太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）在主場登板，先發6局只被揮出3支安打、失1分，狂飆11次三振，以4：2擊敗洋基隊，奪下今年季後賽首勝。

韋蘭德12日在美聯分區系列賽首戰表現不佳，對水手隊先發4局被揮出10支安打、失6分無關勝敗，休息7天再亮相，重新展現美聯投手雙冠王的氣勢，幾乎一路壓制洋基打線，以優質表現奪下重要勝投。

這是韋蘭德繼2019年10月5日、對光芒隊分區系列賽首戰獲勝後，等了3年再嘗季後賽勝投、終止4連敗，生涯第15勝到手。

今天賽前，道奇隊左投克蕭（Clayton Kershaw）在季後賽累積213次三振排名第1，韋蘭德飆出11K後，再度以219K躍居榜首；大聯盟投手只有韋蘭德、克蕭在季後賽投出200次以上三振，勇士隊退役名將史摩茲（John Smoltz）199K排名第3。

兩隊近6年第3次在美聯冠軍賽交手，洋基隊2局上點燃首波攻勢，貝德（Harrison Bader）轟出中左外野陽春砲，攻下全場第1分，也是個人在今年季後賽第4轟，成為隊史首位季後賽前6戰出現4支全壘打的球員。

太空人2局下立刻反擊，靠著麥考米克（Chas McCormick）安打、馬多納度（Martin Maldonado）二壘打扳平戰局。

兩隊打完前5局1：1僵持，太空人6局下攻勢再起，古利爾（Yuli Gurriel）、麥考米克先後轟出陽春砲，取得兩分超前，7局下潘尼亞（Jeremy Pena）追加全隊第3轟，拉大到4：1領先。

洋基連續5局未得分，8局上瑞佐（Anthony Rizzo）轟出陽春砲，終場仍以兩分之差落敗，全場面對4名太空人投手慘吞17次三振。

洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）投4.1局、失1分無關勝敗，第2任投手史密特（Clarke Schmidt）中繼1局，6局下挨兩轟吞敗。

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