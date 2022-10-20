快訊

最強工程師喊離職一條件迫經理走人 老闆神解決 網：值得跟隨

「行政中立」淪政治口水 他點出遭誤用的關鍵所在

又出包 台鐵電力維修車擠壞轉轍器 花1小時搶通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／韋蘭德重拾王牌身手奪勝 洋基慘吞17K不敵太空人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天威風八面，主投6局僅被敲3安、失1分，更賞給洋基11K。 美聯社
太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天威風八面，主投6局僅被敲3安、失1分，更賞給洋基11K。 美聯社

美聯冠軍賽今天點燃戰火，太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）在主場登板，先發6局只被揮出3支安打、失1分，狂飆11次三振，以4：2擊敗洋基隊，奪下今年季後賽首勝。

韋蘭德12日在美聯分區系列賽首戰表現不佳，對水手隊先發4局被揮出10支安打、失6分無關勝敗，休息7天再亮相，重新展現美聯投手雙冠王的氣勢，幾乎一路壓制洋基打線，以優質表現奪下重要勝投。

這是韋蘭德繼2019年10月5日、對光芒隊分區系列賽首戰獲勝後，等了3年再嘗季後賽勝投、終止4連敗，生涯第15勝到手。

今天賽前，道奇隊左投克蕭（Clayton Kershaw）在季後賽累積213次三振排名第1，韋蘭德飆出11K後，再度以219K躍居榜首；大聯盟投手只有韋蘭德、克蕭在季後賽投出200次以上三振，勇士隊退役名將史摩茲（John Smoltz）199K排名第3。

兩隊近6年第3次在美聯冠軍賽交手，洋基隊2局上點燃首波攻勢，貝德（Harrison Bader）轟出中左外野陽春砲，攻下全場第1分，也是個人在今年季後賽第4轟，成為隊史首位季後賽前6戰出現4支全壘打的球員。

太空人2局下立刻反擊，靠著麥考米克（Chas McCormick）安打、馬多納度（Martin Maldonado）二壘打扳平戰局。

兩隊打完前5局1：1僵持，太空人6局下攻勢再起，古利爾（Yuli Gurriel）、麥考米克先後轟出陽春砲，取得兩分超前，7局下潘尼亞（Jeremy Pena）追加全隊第3轟，拉大到4：1領先。

洋基連續5局未得分，8局上瑞佐（Anthony Rizzo）轟出陽春砲，終場仍以兩分之差落敗，全場面對4名太空人投手慘吞17次三振。

洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）投4.1局、失1分無關勝敗，第2任投手史密特（Clarke Schmidt）中繼1局，6局下挨兩轟吞敗。

洋基 太空人 韋蘭德

延伸閱讀

MLB／貝德6戰4轟破洋基紀錄 美聯雙冠王韋蘭德也遭殃

MLB／季後賽首場被打爆 太空人韋蘭德對洋基首戰再先發

MLB／克蕭從20歲拚到34歲 季後賽213K再贏韋蘭德重登榜首

MLB ／本季對水手5勝1敗 不老塞揚韋蘭德：他們從不屈服

相關新聞

MLB／韋蘭德重拾王牌身手奪勝 洋基慘吞17K不敵太空人

美聯冠軍賽今天點燃戰火，太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）在主場登板，先發6局只被揮出3支安打...

MLB／諾拉兄弟對決成關鍵 教士5分大局扳平戰績

大聯盟季後賽史上首次上演兄弟投打對決，發生在今天國聯冠軍賽第二戰，教士隊捕手奧斯丁諾拉（Austin Nola）從費城人...

MLB／貝德6戰4轟破洋基紀錄 美聯雙冠王韋蘭德也遭殃

美聯冠軍賽今天在休士頓開打，洋基隊28歲中外野手貝德（Harrison Bader）2局上轟出陽春砲，攻下全場第1分，也...

MLB／韋蘭德這項紀錄史上第2老 歷史數據對洋基不利

太空人隊今天在休士頓主場爆滿41487名球迷面前，以4：2擊敗洋基隊，搶下美聯冠軍賽首戰勝利，39歲老將韋蘭德（Just...

2022 MLB季後賽賽程與比分 太空人狂K洋基拔得頭籌

季後賽進行到聯盟冠軍戰階段，國聯由兩支外卡球隊費城人與教士對決，美聯則是西區冠軍太空人迎戰東區冠軍洋基。

MLB／帶傷拚完整季 守護者隊拉米瑞茲將動刀治療韌帶撕裂

守護者今年在不被看好的情況下拿到美聯中區冠軍，明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）出色的打擊表現功不可沒。不過昨(19日)分區系列賽守護者輸給洋基被淘汰後，拉米瑞茲也宣布將接受拇指受術，預計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。