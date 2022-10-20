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MLB／美聯冠軍戰大聯盟官網看好太空人 預期6戰才能分勝負

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人被看好贏下洋基。 美聯社
太空人被看好贏下洋基。 美聯社

洋基昨(19日)在G5生死戰擊敗守護者，今日馬上就與太空人展開7戰4勝制的美聯冠軍系列賽。大聯盟官網也撰文預測美聯冠軍賽的結果，太空人將在6戰內解決洋基。

大聯盟官網邀請80名專家比較兩隊各守位的優劣，太空人有6項守位佔優勢，包括先發投手、牛棚投手、二壘手亞土維（Jose Altuve）、三壘手布萊格曼（Alex Bregman）、游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）、左外野手艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），其中近況火燙的艾瓦瑞茲最被看好拿下系列賽MVP。

洋基隊則有5個位置佔上風，包括捕手崔維諾（Jose Trevino）、一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）、中外野手貝德（Harrison Bader）、右外野手賈吉（Aaron Judge）、指定打擊史丹頓（Giancarlo Stanton）。

大聯盟也請這80名專家預測系列賽結果，總共有64人預測太空人獲勝，其中高達38人認為太空人6戰贏下。雖然太空人獲得壓倒性地看好，不過包括支持洋基在內，共有61人認為系列賽將至少打6場才能分出勝負。

美聯冠軍戰首戰稍早結束，太空人以4：2擊敗洋基。

太空人 洋基

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