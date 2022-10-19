MLB／季後賽只打5天就出局 道奇總裁：管理層失敗
「宇宙道奇」帶著111勝光榮戰績成為季後賽種子，沒想到分區系列賽就以3:1被教士淘汰，道奇運營總裁佛里曼（Andrew Friedman）表示道奇季後賽被淘汰是因為「管理層失敗」。
道奇本季例行賽拿下111勝，連續10年打入季後賽，但只打5天就遭淘汰出局。在本季例行賽，道奇面對到教士是14勝5敗，沒想到季後賽卻只拿下1場勝利。
佛里曼表示這三天球隊非常艱難，並且不知道這股氛圍什麼時候才會消散，在球季中道奇在得點圈的各項數據可說是全聯盟最佳，但在這次國聯分區戰竟然一度得點圈20打數0安打，他也不禁懷疑，「這就是棒球？還是我們有要更進步的？」
他很感激球迷的支持，「他們的期待影響球團裡的每個人」，不過對於總教練羅伯茲（Dave Roberts）被罵翻他個人認為這對他不公平，他能理解想要指責人是人類的天性，只能表示這次季後賽是「管理層的失誤」。
對於道奇接下來的狀況，佛里曼表示將會先處理人事問題，「他們是我們成功的重要組成」。先前總教練羅伯茲簽下三年延長合約，明年確定續留。當家王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）今年將成為自由球員，佛里曼表示「強烈希望他留下」，但仍會給他時間去決定。
Andrew Friedman: "This was an organizational failure in the post-season." pic.twitter.com/t4lnnt3OAY— SportsNet LA (@SportsNetLA) 2022年10月18日
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