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MLB／季後賽首場被打爆 太空人韋蘭德對洋基首戰再先發

聯合新聞網／ 綜合報導
美聯冠軍第一戰，太空人派出韋蘭德（Justin Verlander）先發對上洋基。 美聯社
美聯冠軍第一戰，太空人派出韋蘭德（Justin Verlander）先發對上洋基。 美聯社

美聯冠軍戰第一戰將由洋基作客太空人，太空人派出老將韋蘭德（Justin Verlander）先發，韋蘭德季後賽首次先發面對水手被打爆，4局被敲10支安打掉6分，現在相隔一周後將再次先發。

39歲韋蘭德去年球季進行TJ手術，今年球季傷癒復出表現驚人，以18勝1.75超低防禦率抱走美聯雙冠，也被點名有機會獲得生涯第三座塞揚，但例行賽的好表現並沒有延續到季後，在分區系列賽對上水手時被打爆，4局就退場，所幸最後球隊仍是獲勝，並未吞下敗投。

在8月底9月初韋蘭德就因小腿問題短暫進入傷兵名單，韋蘭德在記者會受訪時表示，很瞭解自己的身體，只要下半身一點細節不對就可能有很大差異的結果，「很感激傷勢並不嚴重，我不認為是大問題，但的確對於我的投球產生一些影響。」在經歷上場比賽後了解到自己要調整一些投球機制，不會對上場表現鑽牛角尖。

太空人總教練貝克（Dusty Baker）也表示並不擔心韋蘭德，認為一場比賽表現不好是任何人都會遇到的事，「不管過去紀錄如何，比賽就是這樣，我們期待韋蘭德能有好的表現」。

韋蘭德在季後賽累積拿下15勝，是目前現役球員最多的，和名人堂傳奇史摩茲（John Smoltz）並列史上第二，過去韋蘭德曾表示要拚到45歲，挑戰300勝。

太空人 爆炸 手術 記者會

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