MLB／被史瓦伯轟出超大號全壘打 達比修開玩笑：我要揍他

費城人隊史瓦伯（Kyle Schwarber）一發轟上二層看台的超大號全壘打，創下季後賽第二遠全壘打紀錄，打得隊友哈波（Bryce Harper）下巴都合不起來，挨轟的前隊友達比修有更開玩笑說：「下次遇到我要揍他。」

費城人隊今天以2：0擊敗教士隊，在國聯冠軍賽搶下首勝，效力教士隊的達比修有先發7局僅被敲3支安打，但其中2安都是全壘打，4局上先挨了哈波一轟，6局上一顆87.2哩的卡特球被史瓦伯敲出陽春砲。

費城人隊史瓦伯一發轟上二層看台的超大號全壘打，創下季後賽第二遠全壘打紀錄。 美聯社

史瓦伯這發超大號全壘打飛上外野第二層看台，距離488呎、擊球初速120哩，自2015年「Statcast」啟用以來，這是季後賽第二遠全壘打、季後賽最強勁擊球，另外也是教士主場最遠全壘打、費城人隊隊史最強勁安。

不用說，擊球初速跟距離也都刷新史瓦伯生涯紀錄，史瓦伯表示：「就算只有落在第一層看台也沒差，分數就是分數，我沒有特別在意，開心的是打完之後我的手沒有痛，能夠幫助球隊擴大領先是好事。」

史瓦伯與達比修有曾一同效力小熊隊，被前隊友開轟，達比修說：「這是我的錯，我知道他在等變化球，那一球也有點投到紅中。」達比修也表示兩人是好友，每次見面都會打招呼，「下一次再遇到他，我可能會揍他一拳。」

史瓦伯現任隊友也是各種花式讚嘆，捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）就說：「他打到球的時候我就嚇了一跳，超級大聲，看到球越飛越遠，應該是我生涯親眼見過最強勁的一球，後來我問了幾個人，也沒人看過有誰把球轟到上層看台，真的太誇張。」

「就像是在高爾夫球練習場用木桿開球。」一壘手霍斯金斯（Rhys Hoskins）說：「球變得好小、好快，你不用看到，光聽到就知道一定是全壘打。」

商品推薦