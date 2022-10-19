MLB／大谷翔平返日後總評本季 坦言有「負面」感覺
日籍二刀流球星大翔平，日前結束賽季返日，抵達東京後接受媒體採訪，坦言天使賽季戰績表現並不好，但仍表達對個人而言這是一個好賽季。
昨日大谷翔平落地東京羽田機場後接受媒體採訪，直接表示就自己個人而言這是一個好球季，但對於天使來說並不理想，天使上次進入季後賽已經是在2014年，目前已經連續8年無緣季後賽。
此外，他也說，對於這個賽季印象有些負面，天使吞了隊史有史以來最長的14連敗，「8月和9月對我來說比去年還更長」、「我們沒能打出我們想要的比賽」。
雖大谷在本賽季投打俱佳表現亮眼，被視為年度MVP候選人之一，但卻沒辦法為天使帶來好戰績，天使本季拿下73勝89敗，落後美西龍頭太空人33場勝差。
大谷本月初和天使簽定1年3000萬美金合約，在明年賽季結束後，大谷翔平就可以成為自由球員，天使球團也表示會努力留住他。
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