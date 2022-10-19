MLB／說第五戰能後援是來真的 洋基柯爾第九局在牛棚熱身

洋基淘汰守護者殺進美聯冠軍戰，不過這場比賽在9局上赫然看見洋基當家王牌柯爾（Gerrit Cole）在牛棚熱身，他2天前才先發7局投了110球，僅休息一天又在為上場做準備，就等教練來電，不過洋基慶幸最後仍沒用上他就贏球。

記取第三戰被逆轉教訓，洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）今日8局就提前上班，也順利三上三下達成任務，關門工作改交給連續五戰都有出賽的左投佩雷塔（Wandy Peralta），但他卻大演「劇場」，先後被擊出兩支安打讓守護者攻佔一、二壘。洋基對此也有備案，前一日曾喊話願在第五戰出賽的當家王牌柯爾，果然第九局就在牛棚熱身，如果守護者輪到關（Steven Kwan）站上打擊區，他就會打卡上班。還好佩雷塔還是順利守成，沒讓柯爾「中一日」登板。

Gerrit Cole is warming up in the bullpen right now pic.twitter.com/qPghVpGfOe — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2022年10月18日

事實上洋基賽前就透露第五戰有可能會讓柯爾上場的訊息，總教練布恩（Aaron Boone）表示「他很耐用，並且效率很高。」並且都會誠實表達自己的狀況。」

柯爾在季後賽貢獻良多，先發2場都拿下勝投，總共投了13.1局，僅失3分，防禦率2.02，他也表示早就準備好上場後援，當然用不上他也很棒，「接下來就是先在飛機上做些情蒐功課，這樣才能睡晚一點。」

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