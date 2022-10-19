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MLB／沒時間享受香檳浴 洋基機上備戰美聯冠軍賽
開心擊敗守護者隊，洋基隊今天雖然以5：1在驟死戰拿下勝利，但沒花太多時間享受香檳浴，因為美聯冠軍賽台灣時間明天7點半就要在休士頓太空人隊主場開打，他們還要趕飛機。
洋基隊靠著史丹頓（Giancarlo Stanton）3分砲、賈吉（Aaron Judge）陽春砲，加上柯特斯（Nestor Cortes）先發5局失1分的好投，在美聯分區系列賽第5戰搶下勝利。
賈吉在2局下從亨特吉（Sam Hentges）手中敲出的全壘打，幫助球隊取得4：0領先，也是他個人在季後賽驟死戰敲出的第4轟，大聯盟史上最多，生涯季後賽累積13轟則並列洋基隊史第五。
打第二棒的賈吉說：「我們就是做好自己的工作，當你在打線中段時，就是要挺身而出有所貢獻，史丹頓、瑞佐（Anthony Rizzo）都做到了，我只是試著追上他們的腳步，盡己所能。」
然而晉級的慶祝活動必須早早結束，球隊巴士大概賽後1.5小時就駛離洋基球場、前往機場，因為分區賽第5戰原訂昨天舉行，因雨延至今天的休兵日，洋基隊隔天就要作客太空人隊。
賈吉說：「我們當然想要慶祝、享受這時刻，但還有個重要的系列賽明天就要開打。」投手柯爾（Gerrit Cole）也說：「希望可以在飛機上做些情蒐功課，這樣才能睡晚一點。」
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