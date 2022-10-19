MLB／有玻璃人體質！ 洋基希克斯被隊友撞到提前報銷

洋基今日在分區系列賽第五戰力挽狂瀾，以5:1擊敗守護者，挺進美聯冠軍賽，但卻在此戰折損外野手希克斯（Aaron Hicks），他在守備時不慎被​​游擊手布雷拉（Oswaldo Cabrera）撞到，最後因左膝不適傷退，預計要休養6週，基本上宣告本季報銷。

3局上，守護者史蒂芬‧關（Steven Kwan）擊出左外野方向邊線附近球，三壘手唐納森（Josh Donaldson）、卡布雷拉、希克斯都衝過去拼防守機會，但三個人都太專注在球上，卡布雷拉為了接球直接撞上希克斯，最後還是沒接到形成一壘安打。

Hope Aaron Hicks Is Ok. pic.twitter.com/s6O5OaOtKs — Mr Matthew CFB (@MrMatthewCFB) 2022年10月18日

希克斯倒地幾分鐘後，嘗試能否繼續上場，但表情明顯痛苦，最後只能決定退場休息，也一拐一拐的走下場。經核磁共振檢查後，因為左膝問題，預計將休養六週，也代表了今年賽季提前結束。儘管他仍想幫助洋基繼續打冠軍戰，但無奈傷情只能在旁觀看，對此他說：「我非常失望」。

希克斯一直有「玻璃人」體質，今年賽季依舊因傷勢出賽不穩定，表現也不盡理想，出賽130場只有2成13的打擊率，季後賽前三戰都缺席，第四戰好不容易回到場上，沒想到今天又受傷報銷。

2019賽季前，希克斯和洋基簽了７年合約，不過從2020年球季開始就一直表現掙扎，雖然合約結束還有幾年，但下季洋基的陣容還有沒有他的位置，仍是未知數，對於下半季是否還能續穿條紋球衣，他就曾無奈表示：「這不是我能決定的。」

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